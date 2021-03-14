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Vitória terá 52 novas viagens de ônibus municipais, diz Pazolini

Em vídeo publicado nas redes sociais, o prefeito da Capital explica que a medida foi tomada para que sejam evitadas aglomerações nos coletivos da cidade

Publicado em 14 de Março de 2021 às 20:08

Daniel Pasti

Daniel Pasti

Publicado em 

14 mar 2021 às 20:08
Vitória
O prefeito de Vitória, Lorenzo Pazolini anunciou mais ônibus aos moradores da capital neste domingo (14) Crédito: Reprodução/Instagram

Correção

14/03/2021 - 9:30
O prefeito de Vitória, Lorenzo Pazolini, havia informado que 52 novos ônibus iriam entrar em circulação no município. Após a publicação desta matéria, no entanto, a assessoria da Prefeitura informou que o correto são 52 novas viagens e 9 novos ônibus em circulação. O título e o texto foram corrigidos. 
O prefeito de VitóriaLorenzo Pazolini (Republicanos), anunciou que a Capital terá 52 novas viagens de ônibus municipais a partir desta segunda-feira (15). Em vídeo publicado em suas redes sociais, Pazolini explica que a medida foi tomada para evitar aglomerações nos coletivos e, assim, tentar frear o avanço da Covid-19.
A Prefeitura de Vitória comunicou que, para atender às novas viagens, nove novos ônibus serão colocados em circulação. Serão oito linhas beneficiadas com a ampliação, segundo a prefeitura.
"A partir de amanhã, Vitória terá mais 52 viagens diárias de coletivo. Nós estamos expandindo os coletivos, expandindo os ônibus na nossa Capital, para evitar aglomerações. Então, essa é uma medida extremamente importante nesse momento. Nós vamos expandir a rede de transporte coletivo para garantir a saúde de todos os capixabas", disse Pazolini, em vídeo publicado no seu perfil oficial no Instagram.
Na mesma publicação, o prefeito ainda diz que, neste sábado (13), cerca de 2,4 mil pessoas foram vacinadas contra a Covid-19 em Vitória. O prefeito destacou que esse número representa o "compromisso da gestão com a preservação de vidas". Confira abaixo o vídeo:

LINHAS BENEFICIADAS

  • Linha 031 - Ilha do Príncipe / São Benedito Via Av. Reta da Penha - inclui: um micro-ônibus, ampliando em seis viagens diárias, além da reprogramação do quadro de horários.
  • Linha 121 - Mário Cypreste / Jardim Camburi Via Av. Reta da Penha - inclui: um ônibus convencional, ampliando em quatro viagens diárias.
  • Linha 124 – Estrelinha / Jardim da Penha - Inclui: um ônibus convencional, ampliando em seis viagens diárias.
  • Linha 181 - Grande Vitória / Tabuazeiro Via Bairro Universitário - inclui: um micro-ônibus, ampliando em oito as viagens diárias, mas a reprogramação do quadro de horários.
  • Linha 211 - Santo André / Jardim Camburi Via Av. Beira Mar - inclui: um ônibus convencional, ampliando em cinco viagens diárias.
  • Linha 212 - Maria Ortiz / Santo Antônio Via Av. Beira Mar - inclui: dois micro-ônibus, ampliando em dez viagens
  • Linha 213 - Grande Vitória / Mata da Praia - inclui: um ônibus convencional, ampliando em oito viagens, mais a reprogramação do quadro de horários.
  • Linha 331 - Ilha das Caieiras / Praia do Suá Via Shopping Vitória - inclui: um ônibus convencional, ampliando em sete viagens.

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