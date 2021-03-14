Vitória terá 52 novas viagens de ônibus municipais, diz Pazolini

O prefeito de Vitória, Lorenzo Pazolini anunciou mais ônibus aos moradores da capital neste domingo (14) Crédito: Reprodução/Instagram

Correção O prefeito de Vitória, Lorenzo Pazolini, havia informado que 52 novos ônibus iriam entrar em circulação no município. Após a publicação desta matéria, no entanto, a assessoria da Prefeitura informou que o correto são 52 novas viagens e 9 novos ônibus em circulação. O título e o texto foram corrigidos.

52 novas viagens de ônibus municipais a partir desta segunda-feira (15). Em vídeo publicado em suas redes sociais, Pazolini explica que a medida foi tomada para evitar aglomerações nos coletivos e, assim, tentar frear o avanço da Covid-19. O prefeito de Vitória Lorenzo Pazolini (Republicanos), anunciou que a Capital terá. Em vídeo publicado em suas redes sociais, Pazolini explica que a medida foi tomada para evitar aglomerações nos coletivos e, assim, tentar frear o avanço da Covid-19.

A Prefeitura de Vitória comunicou que, para atender às novas viagens, nove novos ônibus serão colocados em circulação. Serão oito linhas beneficiadas com a ampliação, segundo a prefeitura.

"A partir de amanhã, Vitória terá mais 52 viagens diárias de coletivo. Nós estamos expandindo os coletivos, expandindo os ônibus na nossa Capital, para evitar aglomerações. Então, essa é uma medida extremamente importante nesse momento. Nós vamos expandir a rede de transporte coletivo para garantir a saúde de todos os capixabas", disse Pazolini, em vídeo publicado no seu perfil oficial no Instagram.

Na mesma publicação, o prefeito ainda diz que, neste sábado (13), cerca de 2,4 mil pessoas foram vacinadas contra a Covid-19 em Vitória. O prefeito destacou que esse número representa o "compromisso da gestão com a preservação de vidas". Confira abaixo o vídeo:

LINHAS BENEFICIADAS