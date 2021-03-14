Bar é fechado após denúncias de aglomeração no Centro de Vitória

Um bar foi fechado no Centro de Vitória após denúncias de aglomeração Crédito: Leitor de A Gazeta

A Gazeta mostram várias pessoas desrespeitando as medidas de prevenção ao coronavírus, como o distanciamento social. Um bar no Centro de Vitória foi fechado pela Guarda Municipal após uma aglomeração ser registrada no local durante a noite deste sábado (13). Imagens enviadas à reportagem demostram várias pessoas desrespeitando as medidas de prevenção ao coronavírus, como o distanciamento social.

A Guarda Municipal informou que recebeu uma denúncia de que um bar no Centro estaria com aglomeração de pessoas. Equipes foram até o local e constataram que o bar estava aberto, com os clientes aglomerados e sem uso de máscaras. Segundo a guarda, o bar foi orientado a fechar as portas e a multidão foi dispersada.

Your browser does not support the video tag.

Polícia Militar informou que realiza fiscalização em conjunto com outras forças, como Corpo de Bombeiros e agentes das prefeituras, para que a legislação seja cumprida com base nos decretos municipais e estaduais, conforme a classificação de risco vigente para cada município. Em caso de flagrante de descumprimento das normas vigentes, orienta os cidadãos sobre as medidas de prevenção à pandemia da Covid-19, como afastamento social e uso de máscaras.

Ciodes 190 e ao Disque-Denúncia 181. Por isso, a PM pede à população que acione esses contatos caso presencie alguma situação de descumprimento dos decretos. Além da fiscalização que é realizada em pontos estratégicos na Grande Vitória , a corporação comunicou que há ações que são feitas em cima do mapa de denúncias que chegam aoe ao. Por isso, a PM pede à população que acione esses contatos caso presencie alguma situação de descumprimento dos decretos.

COMITÊ COVID-19

A Guarda Municipal informou que as ações preventivas para coibir o descumprimento das normas de segurança de combate à transmissão do coronavírus são realizadas pelo Comitê Covid-19, formado por equipes da guarda, Secretaria de Desenvolvimento da Cidade (Sedec), Secretaria de Meio Ambiente de Vitória (Semmam), Vigilância Sanitária, Polícia Militar e Corpo de Bombeiros

A nota enviada pelo órgão alega que as abordagens são para a verificação do horário de funcionamento e para assegurar que os protocolos de segurança estão sendo seguidos. "Os comércios recebem orientações educativas no sentido de engajar os responsáveis e seus colaboradores a adotarem uma postura em prol do bem coletivo", diz um trecho da nota.