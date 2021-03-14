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Clientes sem máscara

Bar é fechado após denúncias de aglomeração no Centro de Vitória

Imagens mostram várias pessoas no local sem respeitar as medidas de segurança contra a Covid-19; a Guarda Municipal foi acionada

Publicado em 14 de Março de 2021 às 19:16

Daniel Pasti

Daniel Pasti

Publicado em 

14 mar 2021 às 19:16
Um bar foi fechado no Centro de Vitória após denúncias de aglomeração
Um bar foi fechado no Centro de Vitória após denúncias de aglomeração Crédito: Leitor de A Gazeta
Um bar no Centro de Vitória foi fechado pela Guarda Municipal após uma aglomeração ser registrada no local durante a noite deste sábado (13). Imagens enviadas à reportagem de A Gazeta mostram várias pessoas desrespeitando as medidas de prevenção ao coronavírus, como o distanciamento social.
A Guarda Municipal informou que recebeu uma denúncia de que um bar no Centro estaria com aglomeração de pessoas. Equipes foram até o local e constataram que o bar estava aberto, com os clientes aglomerados e sem uso de máscaras. Segundo a guarda, o bar foi orientado a fechar as portas e a multidão foi dispersada.
Polícia Militar informou que realiza fiscalização em conjunto com outras forças, como Corpo de Bombeiros e agentes das prefeituras, para que a legislação seja cumprida com base nos decretos municipais e estaduais, conforme a classificação de risco vigente para cada município. Em caso de flagrante de descumprimento das normas vigentes, orienta os cidadãos sobre as medidas de prevenção à pandemia da Covid-19, como afastamento social e uso de máscaras.
Além da fiscalização que é realizada em pontos estratégicos na Grande Vitória, a corporação comunicou que há ações que são feitas em cima do mapa de denúncias que chegam ao Ciodes 190 e ao Disque-Denúncia 181. Por isso, a PM pede à população que acione esses contatos caso presencie alguma situação de descumprimento dos decretos.

COMITÊ COVID-19

A Guarda Municipal informou que as ações preventivas para coibir o descumprimento das normas de segurança de combate à transmissão do coronavírus são realizadas pelo Comitê Covid-19, formado por equipes da guarda, Secretaria de Desenvolvimento da Cidade (Sedec), Secretaria de Meio Ambiente de Vitória (Semmam), Vigilância Sanitária, Polícia Militar e Corpo de Bombeiros.
A nota enviada pelo órgão alega que as abordagens são para a verificação do horário de funcionamento e para assegurar que os protocolos de segurança estão sendo seguidos. "Os comércios recebem orientações educativas no sentido de engajar os responsáveis e seus colaboradores a adotarem uma postura em prol do bem coletivo", diz um trecho da nota.
Denúncias de irregularidades podem ser registradas por meio do Fala Vitória, através do número 156, do site da PMV e pelo Vitória Online.

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