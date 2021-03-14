Evento esportivo causa aglomeração do lado de fora do Tancredão

Aglomeração do lado de fora do ginásio Tancredão, em Vitória, durante evento esportivo neste domingo (14) Crédito: Internauta

A Gazeta mostram muitas pessoas na entrada do ginásio desrespeitando o distanciamento social e as orientações sanitárias durante a pandemia da Um evento realizado no Ginásio do Tancredão, no bairro Mário Cypreste, em Vitória , chamou a atenção pela quantidade de pessoas e o registro de aglomeração na entrada do local na manhã deste domingo (14). Imagens recebidas pela reportagem demostram muitas pessoas na entrada do ginásio desrespeitando o distanciamento social e as orientações sanitárias durante a pandemia da Covid-19

Nas imagens é possível ver dezenas de pessoas aglomeradas, algumas delas sem máscaras, nas proximidades da entrada do ginásio, onde é realizado um campeonato de jiu-jitsu neste domingo (14).

A reportagem entrou em contato com a Federação Capixaba de Jiu-Jitsu Esportivo, organizadora do evento e o presidente da entidade, Thiago Oliveira, disse que todos os protocolos sanitários de combate ao coronavírus foram seguidos, como distanciamento, higienização dos espaços e uso de máscaras.

Disse ainda que a entrada no ginásio estava sendo feita de forma individual, seguindo a lista de participantes. E, por isso, se formou uma aglomeração do lado de fora do local.

“Estamos seguindo todos os protocolos de distanciamento, higiene e uso de máscaras. Só estão entrando as pessoas que constam na lista. Menos de um terço do ginásio está ocupado, de acordo com as orientações. A aglomeração do lado de fora se deu por conta da entrada individual das pessoas”, justificou.

MÁSCARAS

A organização ainda enviou um vídeo mostrando árbitros, socorristas e pessoas que estavam trabalhando no evento utilizando máscaras e mantendo o distanciamento. Uma funcionária também realiza, a cada luta, a higienização do tatame. No entanto, no mesmo vídeo, é possível ver pessoas desrespeitando o distanciamento nas arquibancadas.

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O QUE DIZ A PREFEITURA

A reportagem entrou em contato com a Prefeitura de Vitória, solicitando um posicionamento a respeito das imagens e questionando as orientações passadas aos organizadores. Por nota, a administração municipal informou que, após o recebimento de denúncias, o secretário municipal de Esportes, Sandro Parrini, foi ao local para uma ação de fiscalização e orientação.

“Após terem sido recebidas algumas denúncias de que o evento “Primeira etapa do Estadual da Federação de Jiu Jitsu Esportivo” estava descumprindo a determinação, o secretário municipal de Esportes, Sandro Parrini, esteve pessoalmente no local e coordenou o esvaziamento e o ordenamento da ocupação do espaço. Em todos os espaços, a orientação é seguir com rigor as determinações das autoridades sanitárias diante do período pandêmico. Em todas as instalações, não estão autorizadas reuniões de pessoas acima do limite permitido pelo decreto estadual, bem como é obrigatório o uso de máscaras e a utilização de álcool em gel”, completou.

Após a visita do secretário, a assessoria de imprensa da prefeitura informou que o evento seguiu “sem aglomeração e dentro das normas exigidas”.

Sobre a realização de eventos em estruturas esportivas sob responsabilidade da administração municipal, a prefeitura informou que todos os responsáveis por eventos assinam um termo de compromisso para o cumprimento dos protocolos de realização de atividades que constam em decreto estadual.