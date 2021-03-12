"Essa pode ser a pior fase da pandemia", diz Casagrande ao anunciar restrições

Renato Casagrande foi bem claro ao destar que momento da pandemia é preocupante Crédito: MATEUS BONOMI/AGIF/ESTADÃO CONTEÚDO

A terceira fase da pandemia do novo coronavírus vivenciada no país é a pior, segundo o governador Renato Casagrande . A avaliação leva em consideração o número de pessoas contagiadas, de mortos pela doença e as dificuldades do sistema de saúde em atender estes pacientes. “Estamos vivendo o pior momento”, assinalou.

Isto porque apesar de o Estado ter capacidade de atender os pacientes com leitos hospitalares, os indicadores da pandemia estão apresentando crescimento. “Não somos uma ilha e também estamos vivendo momentos de crescimento da pandemia em diversos indicadores”, apontou o governador.

Outro fator apontado por ele é a taxa de internação em leitos hospitalares e que alcançou a marca de 84,5%. “Temos ainda 12 pacientes de outros estados internados em nossas UTIs, e se eles forem retirados dos cálculos, nossa ocupação de leitos vai para 82,8%. Há três semanas era de 66%, um crescimento de quase 20 pontos percentuais”, destacou.

E há ainda a Média Móvel de Óbitos dos últimos 14 dias. “Ela já está acima de 18”, assinalou o governador lembrando ainda de uma outra dificuldade: a pequena quantidade de vacinas que os estados vêm recebendo. “É preciso que compreendam que as vacinas vão chegar, mas em quantidades pequenas. Estamos tentando comprar, mas ainda não encontramos um fornecedor. Eles optam pelos governos centrais”, disse.

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SÓ ABERTURA DE NOVOS LEITOS NÃO RESOLVE, DIZ CASAGRANDE

Casagrande destacou ainda que novos leitos hospitalares, destinados aos pacientes com Covid-19 vão ser abertos, alcançado um total de 900 até abril. Mas afirma que só isto não irá resolver o problema e que ainda existe um limite técnico.

"É muito importante que a gente abra novos leitos, para oferecer um tratamento digno, mas tem limite porque faltam recursos humanos, equipamentos, insumos. Vários estados enfrentam dificuldades com oxigênio e medicamentos. O Espírito Santo é o Estado que mais abriu leitos per capta, mas não posso garantir que seja suficiente para fazer frente a demanda" Renato Casagrande - Governador

Uma das soluções, apontou, é um trabalho conjunto, com a população abraçando a população, para evitar uma situação de colapso e de não atendimento digno, principalmente em um momento de crescimento do contágio e da presença de novas variantes do vírus.