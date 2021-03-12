Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Covid-19

"Essa pode ser a pior fase da pandemia", diz Casagrande ao anunciar restrições

Em sua avaliação o governador considerou o número de pessoas contagiadas, de mortos pela doença e as dificuldades do sistema de saúde em atender estes pacientes

Publicado em 12 de Março de 2021 às 20:46

Vilmara Fernandes

Vilmara Fernandes

Publicado em 

12 mar 2021 às 20:46
Governadores visitam o laboratório União Química nesta terça-feira, 02 de março. O laboratório negocia com a Anvisa a fabricação da vacina russa Sputnik V.Foto: Mateus Bonomi/AGIF 02/03/202
Renato Casagrande foi bem claro ao destar que momento da pandemia é preocupante Crédito: MATEUS BONOMI/AGIF/ESTADÃO CONTEÚDO
A terceira fase da pandemia do novo coronavírus vivenciada no país é a pior, segundo o governador Renato Casagrande. A avaliação leva em consideração o número de pessoas contagiadas, de mortos pela doença e as dificuldades do sistema de saúde em atender estes pacientes. “Estamos vivendo o pior momento”, assinalou.
Embora no Espírito Santo os indicadores apontem que a situação esteja um pouco melhor do que a de outros estados, Casagrande lembra que um sinal de alerta vermelho foi aceso com o novo Mapa de Risco, que apontou 17 cidades em risco alto de contágio de Covid-19. Municípios que terão restrições nos horários do comércio escolas retornando às atividades remotas.  “É um alerta de perigo, de risco, que nós temos no Espírito Santo”, destacou.
Isto porque apesar de o Estado ter capacidade de atender os pacientes com leitos hospitalares, os indicadores da pandemia estão apresentando crescimento. “Não somos uma ilha e também estamos vivendo momentos de crescimento da pandemia em diversos indicadores”, apontou o governador.

Veja Também

Escolas ficam fechadas nas 17 cidades com risco alto de Covid-19 no ES

Covid-19: Casagrande anuncia novo mapa de risco e restrições ao comércio

Um dos indicadores destacados por ele é a taxa de contágio do novo coronavírus, que voltou a crescer, principalmente no interior do Estado, ultrapassando a marca de 1, quando uma pessoa pode contaminar mais de uma.
Outro fator apontado por ele é a taxa de internação em leitos hospitalares e que alcançou a marca de 84,5%. “Temos ainda 12 pacientes de outros estados internados em nossas UTIs, e se eles forem retirados dos cálculos, nossa ocupação de leitos vai para 82,8%. Há três semanas era de 66%, um crescimento de quase 20 pontos percentuais”, destacou.
E há ainda a Média Móvel de Óbitos dos últimos 14 dias. “Ela já está acima de 18”, assinalou o governador lembrando ainda de uma outra dificuldade: a pequena quantidade de vacinas que os estados vêm recebendo. “É preciso que compreendam que as vacinas vão chegar, mas em quantidades pequenas. Estamos tentando comprar, mas ainda não encontramos um fornecedor. Eles optam pelos governos centrais”, disse.

VEJA O PRONUNCIAMENTO NA ÍNTEGRA

SÓ ABERTURA DE NOVOS LEITOS NÃO RESOLVE, DIZ CASAGRANDE

Casagrande destacou ainda que novos leitos hospitalares, destinados aos pacientes com Covid-19 vão ser abertos, alcançado um total de 900 até abril. Mas afirma que só isto não irá resolver o problema e que ainda existe um limite técnico.
"É muito importante que a gente abra novos leitos, para oferecer um tratamento digno, mas tem limite porque faltam recursos humanos, equipamentos, insumos. Vários estados enfrentam dificuldades com oxigênio e medicamentos. O Espírito Santo é o Estado que mais abriu leitos per capta, mas não posso garantir que seja suficiente para fazer frente a demanda"
Renato Casagrande - Governador
Uma das soluções, apontou, é um trabalho conjunto, com a população abraçando a população, para evitar uma situação de colapso e de não atendimento digno, principalmente em um momento de crescimento do contágio e da presença de novas variantes do vírus.
"O momento exige que nós tenhamos envolvimento da sociedade, não queremos chegar na situação que outros Estados chegaram. Não posso e não consigo proteger a população capixaba sozinho. Preciso que cada um cumpra a sua tarefa e responsabilidade. Estamos tentando evitar uma situação de calamidade, ou de entrar em colapso, sem leitos de UTI”, disse.

LEIA MAIS SOBRE O CASO

Coronavírus: ES registra 6.691 mortes e passa dos 342 mil casos

Argentina reduz voos para Brasil por conta de cepas do coronavírus

Variante britânica do coronavírus é 64% mais letal, indica estudo

Coronavírus no ES: é na crise que se conhece o verdadeiro líder

Bolsonaro admite que pode tomar a vacina contra o novo coronavírus

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Renato Casagrande Covid-19
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Acidente na Leste-Oeste, em Cariacica
Jovem de 22 anos morre após bater em caminhão e capotar na Leste-Oeste
Neymar, jogador do Santos
Neymar quebra tabu físico, mas volta a deixar Vila criticado e sob polêmica
conhecida como “Pretinha” foi atingido após se aproximar de uma residência
Suspeito de matar cadela a tiros é preso em Pancas

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados