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Pandemia

Coronavírus: ES registra 6.691 mortes e passa dos 342 mil casos

Segundo a Secretaria de Saúde (Sesa), foram 31 mortes e 1.510 novos casos em apenas 24 horas

Publicado em 12 de Março de 2021 às 17:10

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

12 mar 2021 às 17:10
Primeiro paciente vindo de Rondônia que chegou neste domingo, às 14h, no Aeroporto de Vitória. O paciente foi transferido para o Hospital Estadual Dr. Jayme Santos Neves.
Pacientes com covid-19 continuam lotando os hospitais Crédito: Helio Filho/Secom ES
Mais 31 mortes foram registradas no Espírito Santo nesta sexta-feira (12), totalizando 6.691 óbitos provocados pelo coronavírus desde o início da pandemia, em março de 2020. Os dados são do Painel Covid-19, ferramenta da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa)
Nas últimas 24 horas, foram identificados 1.510 novos casos, chegando a 342.446 pessoas infectadas desde o início da pandemia.

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Na lista dos municípios mais afetados, Vila Velha continua sendo o que tem mais pessoas infectadas: 43.803. Serra aparece em segundo, com 42.839 confirmações da doença, seguido por Vitória (37.290) e Cariacica (26.472). 
No recorte por bairros, Jardim Camburi, na Capital, segue no topo do ranking, com um total de 5.684 casos confirmados. Em segundo lugar está o bairro Praia da Costa (4.903), em Vila Velha. 
Até esta sexta-feira (12), mais de 1 milhão de testes já foram realizados para identificar a Covid-19 em território capixaba. O número de curados chegou a 323.220, sendo 1.899 nas últimas 24 horas, e a taxa de letalidade da doença se mantém em 2% no Estado. 
A vacinação contra a Covid-19 também continua no Espírito Santo. Até o momento, 167.304 pessoas já haviam recebido a primeira dose da vacina no Estado.

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