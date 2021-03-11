Escola de Linhares suspende aulas presenciais após casos de Covid

Escola Estadual de Linhares suspende aulas após número de casos de Covid-19 aumentarem Crédito: Eduardo Dias

TV Gazeta Norte. A Vigilância Sanitária de Linhares Norte do Espírito Santo , suspendeu a partir desta quinta-feira (11) as aulas presenciais do turno matutino da Escola Estadual Emir de Macedo Gomes. A suspensão vale até o dia 24 de março e se deu após o número de casos de Covid-19 saltarem de dois para 16. São 13 estudantes e três professores contaminados. A informação foi confirmada pela

Na última terça-feira (9), as aulas de apenas uma sala haviam sido suspensas, após dois estudantes serem diagnosticados com Covid-19. Nesta semana, no entanto, o número de pessoas com a doenças na escola saltou para 16, e a Vigilância decidiu suspender as aulas de todo o período matutino.

Segundo o setor de Vigilância Sanitária, a suspensão das aulas está alinhada à Nota Técnica COVID-19 N° 82, do governo do Estado do Espírito Santo e é tomada em decisão conjunta com a equipe técnica da Regional de Saúde de Colatina.

Linhares já havia suspendido as aulas presenciais em dois centros de educação infantil, no início da semana. A Secretaria de Educação do município informou que, do dia 8 de fevereiro até o dia 9 de março, 50 casos de Covid-19 foram confirmados entre os profissionais da educação e dois entre estudantes da rede municipal de ensino.

RETORNO DAS AULAS EM LINHARES