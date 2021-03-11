Escola de Linhares suspende aulas presenciais após casos de Covid

A Vigilância Sanitária de Linhares, Norte do Espírito Santo, suspendeu a partir desta quinta-feira (11) as aulas presenciais do turno matutino da Escola Estadual Emir de Macedo Gomes. A suspensão vale até o dia 24 de março e se deu após o número de casos de Covid-19 saltarem de dois para 16. São 13 estudantes e três professores contaminados. A informação foi confirmada pela TV Gazeta Norte.
Na última terça-feira (9), as aulas de apenas uma sala haviam sido suspensas, após dois estudantes serem diagnosticados com Covid-19. Nesta semana, no entanto, o número de pessoas com a doenças na escola saltou para 16, e a Vigilância decidiu suspender as aulas de todo o período matutino.
Segundo o setor de Vigilância Sanitária, a suspensão das aulas está alinhada à Nota Técnica COVID-19 N° 82, do governo do Estado do Espírito Santo e é tomada em decisão conjunta com a equipe técnica da Regional de Saúde de Colatina.
Linhares já havia suspendido as aulas presenciais em dois centros de educação infantil, no início da semana. A Secretaria de Educação do município informou que, do dia 8 de fevereiro até o dia 9 de março, 50 casos de Covid-19 foram confirmados entre os profissionais da educação e dois entre estudantes da rede municipal de ensino.
RETORNO DAS AULAS EM LINHARES
As aulas na rede estadual em Linhares retornaram no dia 4 de fevereiro em formato híbrido. As salas são dividas em "Grupo A" e "Grupo B". Em uma semana o "Grupo A" vai presencialmente à escola, enquanto o "Grupo B" estuda remotamente. Na semana seguinte, os grupos se invertem. Na rede municipal, as aulas voltaram no dia 8 de fevereiro, também no formato híbrido, seguindo um planejamento específico para cada modalidade de ensino.