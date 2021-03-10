Peixes em superfície de lagoa chamam a atenção em Linhares Crédito: Reprodução | TV Gazeta Norte

TV Gazeta Norte, que estava no local mostrando a queda do muro de uma casa. Uma grande quantidade de peixes em uma lagoa do bairro Interlagos, em Linhares Norte do Espírito Santo , chamou a atenção de moradores da região. O caso aconteceu depois das fortes chuvas que atingiram o município esta semana. A cena foi registrada nesta quarta-feira (10), pela reportagem da, que estava no local mostrando a queda do muro de uma casa.

Grande quantidade de peixes em lagoa chama a atenção de moradores Crédito: Reprodução | TV Gazeta Norte

Na imagem é possível ver que diversos peixes ocupam um ponto mais superficial da lagoa. Segundo o biólogo e secretário de Meio Ambiente de Linhares, Fabrício Borghi Folli, os peixes, que estão vivos, ficam nesse ponto porque estão buscando um espaço para respirar e se alimentar.

"Esses peixes estão próximos a uma manilha de escoamento de água da chuva. Esse é um período onde há menor incidência de luz e maior consumo de oxigênio pelas algas da lagoa", explica.

DEJETOS SÃO JOGADOS NA LAGOA

Fabrício afirma que, com as algas consumindo mais oxigênio, os peixes ficam mais próximos da superfície, pois a quantidade de oxigênio no interior da lagoa é menor. "Há muitas ligações de esgoto clandestinas perto das lagoas do município. Muitos dejetos são jogados nelas, aumentando a quantidade de microrganismos", conta.

Grande quantidade de peixes em lagoa chama a atenção de moradores Crédito: Reprodução | TV Gazeta Norte