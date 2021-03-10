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Protesto vai dar 100 cupons para compra de gás a R$ 40 em Linhares

A ação ocorrerá apenas em um ponto do município e será organizada pelo Sindicato dos Petroleiros em protesto contra a alta dos combustíveis

Publicado em 10 de Março de 2021 às 10:50

Publicado em 

10 mar 2021 às 10:50
Botijas de gás de cozinha
Botija de gás será vendido a R$ 40,00 em revenda de Linhares Crédito: Carlos Alberto Silva
O Sindicato dos Petroleiros do Espírito Santo (Sindipetro-ES) fará uma ação em que venderá botijões de gás a R$ 40,00 nesta sexta-feira (12), em LinharesNorte do Estado. O ato será apenas em um ponto do município e somente para os 100 primeiros clientes que chegarem ao local divulgado pelo sindicato.
Esse é o segundo ato de redução de preços promovido pelo Sindipetro, no mês de março, em Linhares, em protesto aos aumentos de preços feitos pela Petrobras. O primeiro ocorreu no dia (3), quando a gasolina foi vendida a R$ 2,00, em um posto do município. 
O preço atual da botija de gás em Linhares está entre R$ 85,00 a R$ 90,00, considerando as taxas de entrega e os últimos aumentos feitos pela Petrobras. Com o valor a R$ 40,00, promovido pela ação do sindicato, o consumidor conseguirá um botijão pela metade do preço.
O ato do Sindipetro ocorrerá em frente ao Instituto Federal do Espírito Santo (Ifes), localizado no bairro Aviso, em Linhares. A ação se iniciará a partir das 8h da manhã e o valor retirado do total, para promover o desconto, será subsidiado pelo sindicato, apenas para as 100 primeiras pessoas que comparecerem ao local. Serão distribuídos cupons de desconto com validade de 30 dias.

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Preços da gasolina e do diesel sobem de novo a partir desta terça (9)

O Sindipetro explica que não é necessário que o consumidor leve uma botija de gás no dia do ato. "Vamos entregar um voucher de desconto, o consumidor leva para casa e tem 30 dias para pedir o botijão de gás", afirma por nota. "A medida é para evitar acidentes. Muitos idosos que moram sozinhos não conseguiriam levar a botija até o local", completa. 
Segundo o sindicato, o voucher dá direito apenas a troca de um botijão vazio por um cheio, permitindo essa compra por R$ 40,00. Quem não tem um botijão não consegue participar.

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AUMENTOS PROMOVIDOS PELA PETROBRAS

A Petrobras fez o sexto aumento da gasolina e o quinto do diesel este ano, nesta terça-feira (9). O diesel subiu 5,5%, o que equivale a R$ 0,15 por litro. Já o preço médio de venda da gasolina sofreu alta de R$ 0,23 por litro (reajuste de 9,2%). 
Os novos preços praticados pela estatal são de R$ 2,86 por litro para o diesel e de R$ 2,84 por litro para a gasolina, segundo confirmou a Petrobras. O novo aumento segue os preços do petróleo e derivados no mercado internacional, impulsionados pela manutenção do corte de produção dos países exportadores de petróleo (Opep).
Desde o início do ano, a gasolina acumula alta de 54% nas refinarias, enquanto o diesel subiu 41,6%. Em dezembro de 2020, o litro da gasolina custava em média R$ 1,84 nas refinarias. Já o do diesel saía a R$ 2,02.
Segundo a Petrobras, o alinhamento dos preços ao mercado internacional é fundamental para garantir que o mercado brasileiro siga sendo suprido, sem riscos de desabastecimento, pelos diferentes atores responsáveis pelo atendimento às regiões brasileiras: distribuidores, importadores e outros refinadores, além da própria petroleira.
*Com informações da Agência Brasil.

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