Preço médio do litro da gasolina já beira os R$ 6 em cidade do ES

Com mais um aumento no preço da gasolina anunciado pela Petrobras nesta semana, o valor médio do combustível já está a poucos centavos de bater os R$ 6 em algumas cidades do Espírito Santo. Em Marataízes, que vem registrando os preços mais altos do Estado nas últimas semanas – de acordo com dados da Secretaria Estadual da Fazenda (Sefaz) – o litro foi vendido, em média, por R$ 5,98 na última quinta-feira (04).
Esse é o valor mais alto encontrado no território capixaba este ano, até agora. Na sexta-feira (5), o preço médio da gasolina estava em R$ 5,97 na cidade do litoral Sul. No Noroeste, em Alto Rio Novo, o valor chegou a R$ 5,88 na sexta-feira.
Em geral, cidades da região Sul foram onde os motoristas mais sentiram a elevação do preço. Muqui também chegou a vender o combustível a R$ 5,88. Foram registrados os preços mais altos nos municípios de Presidente Kennedy, com gasolina a R$ 5,87 por litro; Dores do Rio Preto, com um custo de R$ 5,87; e Cachoeiro de Itapemirim, vendendo o combustível a R$ 5,86.
Por outro lado, os preços médios mais baixos da gasolina foram registrados em Vila Velha, em que postos venderam o litro por R$ 5,32. O combustível também estava mais barato, comparado aos preços praticados no Estado, em Bom Jesus do Norte (R$ 5,37), São Domingos do Norte (R$ 5,38) e Iconha (R$ 5,38).
Segundo a Petrobras, os preços repassados às distribuidoras são baseados no valor do produto no mercado internacional e na taxa de câmbio. Na sexta-feira, o dólar comercial fechou com mais uma alta e está cotado em R$ 5,684. Durante a semana, a moeda americana acumulou alta de 1,39%.