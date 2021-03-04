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Fiscalização

Posto no ES é flagrado cobrando 20 litros, mas entregando 18 de combustível

Fiscalização da ANP e da Polícia Civil ainda encontraram outros estabelecimentos de combustíveis com irregularidades e interditou revenda de botijão de gás de cozinha

Publicado em 04 de Março de 2021 às 10:57

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

04 mar 2021 às 10:57
Polícia Civil e ANP encontram no ES postos de combustíveis cometendo irregularidades e distribuidoras de gás de cozinha com botijões clandestinos Crédito: Polícia Civil/Secom-ES/04-03-2021
Uma operação da Agência Nacional do Petróleo (ANP) em conjunto com a Polícia Civil do Espírito Santo encontrou irregularidades em bombas de postos de combustíveis e em revendas de botijão de gás de cozinha na Grande Vitória, São Mateus e Guarapari. Os nomes dos estabelecimentos não foram divulgados pelas autoridades.
Segundo o delegado titular da Delegacia do Consumidor, Eduardo Passamani, um posto teve uma bomba interditada por estar com erro na aferição e o gerente de pista foi conduzido à Decon, ouvido. No local, foi lavrado um Termo Circunstanciado por crime contra o cliente. O funcionário do local foi liberado depois.

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Os proprietários do posto serão investigados por crime contra o consumidor e contra a ordem econômica, pelo fato da bomba estar registrando a entrega de 20 litros, mas estar entregando efetivamente pouco mais de 18 litros.
Ainda segundo o delegado, um outro posto de gasolina foi multado por estar com o balde aferidor com lacre violado. Um terceiro posto teve coletada e enviada amostra de etanol para análise laboratorial.
O material por estar no limite de valores permitidos, pode indicar adulteração, explicou o delegado. "Em todos os postos houve controle de qualidade de combustível no local. Foram fiscalizados cinco estabelecimentos na Serra, Vila Velha, Cariacica e Vitória.

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GÁS DE COZINHA CLANDESTINO

As autoridades ainda fiscalizaram cinco revendas de gás de cozinha nos municípios de São Mateus e Guarapari. “Três revendas clandestinas foram fechadas, com apreensão de 89 botijas. Outras duas revendas legalizadas foram interditadas por estarem abastecendo o mercado clandestino", disse.
No caso desses dois últimos estabelecimentos citados por ele, houve aplicação de multa e determinação de devolução de 1.885 botijas até regularização. "Todos os proprietários das cinco revendas foram ouvidos e responderão por crime contra a ordem econômica”, explicou o titular da Decon.
Com informações da Polícia Civil.

Postos de combustível e revenda de gás cometem irregularidades

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