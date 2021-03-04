Posto no ES é flagrado cobrando 20 litros, mas entregando 18 de combustível

Polícia Civil e ANP encontram no ES postos de combustíveis cometendo irregularidades e distribuidoras de gás de cozinha com botijões clandestinos Crédito: Polícia Civil/Secom-ES/04-03-2021

Segundo o delegado titular da Delegacia do Consumidor, Eduardo Passamani, um posto teve uma bomba interditada por estar com erro na aferição e o gerente de pista foi conduzido à Decon, ouvido. No local, foi lavrado um Termo Circunstanciado por crime contra o cliente. O funcionário do local foi liberado depois.

Os proprietários do posto serão investigados por crime contra o consumidor e contra a ordem econômica, pelo fato da bomba estar registrando a entrega de 20 litros, mas estar entregando efetivamente pouco mais de 18 litros.

Ainda segundo o delegado, um outro posto de gasolina foi multado por estar com o balde aferidor com lacre violado. Um terceiro posto teve coletada e enviada amostra de etanol para análise laboratorial.

O material por estar no limite de valores permitidos, pode indicar adulteração, explicou o delegado. "Em todos os postos houve controle de qualidade de combustível no local. Foram fiscalizados cinco estabelecimentos na Serra, Vila Velha, Cariacica e Vitória.

GÁS DE COZINHA CLANDESTINO

As autoridades ainda fiscalizaram cinco revendas de gás de cozinha nos municípios de São Mateus e Guarapari. “Três revendas clandestinas foram fechadas, com apreensão de 89 botijas. Outras duas revendas legalizadas foram interditadas por estarem abastecendo o mercado clandestino", disse.

No caso desses dois últimos estabelecimentos citados por ele, houve aplicação de multa e determinação de devolução de 1.885 botijas até regularização. "Todos os proprietários das cinco revendas foram ouvidos e responderão por crime contra a ordem econômica”, explicou o titular da Decon.

Com informações da Polícia Civil.