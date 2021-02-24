Linhares: motoristas voltam a fechar a BR 101 em protesto contra alta dos combustíveis

Manifestantes voltam a fechar a BR 101 em protesto contra o preço dos combustíveis Crédito: Reprodução/TV Gazeta

Em alguns momentos, os manifestantes chegaram a fechar totalmente a rodovia. Na cidade, a gasolina é encontrada pelo preço de R$ 5,59.

A manifestação começou antes das 4h da madrugada e os manifestantes fecharam totalmente a rodovia por cerca de 2 horas. Quando era liberado, o trânsito estava funcionando em sistema de pare e siga. A Polícia Rodoviária Federal acompanhou o ato.

Protesto na BR 101 nesta quarta-feira (24), em Linhares. Em alguns momentos o trânsito é liberado Crédito: Eduardo Dias

Segundo a ECO 101, concessionária que administra a via, a manifestação de motoristas de aplicativo foi iniciada às 3h46 no km 151,1, no Centro de Linhares. Para acompanhamento da ocorrência foram acionados recursos da concessionária para sinalização da via e a PRF. Por volta das 6h11 foi iniciado um pare e siga no trecho.

Protesto na BR 101 em Linhares Crédito: Eduardo Dias

IMPACTO NA RODOVIÁRIA

Por conta da manifestação, os ônibus que partiriam da Rodoviária de Linhares na manhã desta quarta-feira (24) não conseguiram sair até o protesto acabar. À reportagem da TV Gazeta Norte, um passageiro relatou que seu ônibus partiria por volta das 6h30, com destino a Aracruz, mas como a via estava fechada, ainda continuava no terminal.

ENCONTRO NA PREFEITURA

O protesto terminou, às 8h40, quando uma comissão dos manifestantes conseguiu uma reunião na Prefeitura de Linhares. Por nota, a prefeitura diz que o prefeito Guerino Zanon (MDB) recebeu na manhã desta quarta-feira (24) uma comissão dos manifestantes e um representante da Polícia Rodoviária Federal e que contatou o deputado estadual Marcos Garcia para um encontro na Assembleia Legislativa do ES, para a próxima segunda-feira, 1º de março, ao meio-dia.

A nota afirma ainda que, além de ampliar o diálogo com a Assembleia, o encontro prevê estender a pauta dos manifestantes junto ao governo do Estado do Espírito Santo. Segundo a prefeitura, os representantes do manifesto se comprometeram em não realizar mais nenhum ato pacífico até o resultado do encontro junto à Assembleia Legislativa do ES.