Mulher morre e duas pessoas ficam feridas em acidente na Serra Crédito: Leitor A Gazeta

Uma mulher de 46 anos morreu e duas pessoas, um homem de 53 anos e uma criança de 10, ficaram gravemente feridas em um acidente na BR 101 em Campinho da Serra, na Serra, na manhã desta segunda-feira (2). As vítimas são da mesma família: pai, mãe e filha.

Segundo apuração da repórter Alice Sousa, da TV Gazeta, a família estava em um carro modelo Celta. O homem, que dirigia o veículo, ficou preso às ferragens e precisou ser resgatado pelo Corpo de Bombeiros. Ele foi encaminhado em estado grave ao Hospital Estadual Jayme Santos Neves, no mesmo município. A criança também foi socorrida em estado grave e levada ao Hospital Estadual Infantil, em Vitória. A mãe morreu no local do acidente.