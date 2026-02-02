Mulher morre e duas pessoas ficam feridas em acidente na Serra
Uma mulher de 46 anos morreu e duas pessoas, um homem de 53 anos e uma criança de 10, ficaram gravemente feridas em um acidente na BR 101 em Campinho da Serra, na Serra, na manhã desta segunda-feira (2). As vítimas são da mesma família: pai, mãe e filha.
Segundo apuração da repórter Alice Sousa, da TV Gazeta, a família estava em um carro modelo Celta. O homem, que dirigia o veículo, ficou preso às ferragens e precisou ser resgatado pelo Corpo de Bombeiros. Ele foi encaminhado em estado grave ao Hospital Estadual Jayme Santos Neves, no mesmo município. A criança também foi socorrida em estado grave e levada ao Hospital Estadual Infantil, em Vitória. A mãe morreu no local do acidente.
A Prefeitura da Serra informou que a colisão envolveu um caminhão-guincho e um Volkswagen Saveiro (que seguiam sentido Vitória) e o Chevrolet Celta (que trafegava no sentido oposto). Acrescentou ainda que as primeiras informações são de que o Celta teria invadido a contramão e colidido com o guincho. "Equipes do Departamento de Operações de Trânsito (DOT) atuam no local. O tráfego segue em sistema de mão e contramão nas faixas no sentido Serra, enquanto as pistas no sentido Vitória permanecem totalmente interditadas para o atendimento da ocorrência", finalizou.