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Próximo à ponte Joaquim Calmon

Manifestação de motoristas para a BR 101, em Linhares, neste sábado (20)

Cerca de 60 motoristas de aplicativo e mototaxistas protestavam contra o aumento dos combustíveis. Protesto foi encerrado pela PRF por volta das 16h30
Gustavo Cheluje

Gustavo Cheluje

Publicado em 

20 fev 2021 às 16:56

Publicado em 20 de Fevereiro de 2021 às 16:56

Manifestação de motoristas para a BR-101, em Linhares, neste sábado (20)
Manifestação de motoristas para a BR 101, em Linhares, neste sábado (20) Crédito: Eduardo Dias
Um protesto de motoristas de aplicativo e mototaxistas parou os dois sentidos da BR 101, próximo ao km 150, em Linhares, na tarde deste sábado (20). A manifestação começou por volta das 15h30, reunindo cerca de 60 pessoas em uma área próxima à ponte Joaquim Calmon. O trânsito chegou a ficar muito congestionado nos dois sentidos da pista, por cerca de uma hora. 
O motivo do protesto, de acordo com os manifestantes, é o aumento dos preços dos combustíveis. "Estamos fazendo essa paralisação por causa desses aumentos abusivos no preço dos combustíveis. Essa não é uma reclamação apenas dos motoristas de aplicativo e mototaxistas, mas toda a população é atingida por esse aumento, e alguma coisa precisa ser feita. Não temos previsão de liberar a pista, queremos que a nossa reivindicação seja atendida e o preço dos combustíveis diminua", defende Thyelle Tonon, motorista de aplicativo e representante dos manifestantes, que fecharam a avenida usando pedaços de madeira.
Manifestação de motoristas para a BR-101, em Linhares, neste sábado (20)
Manifestação de motoristas para a BR-101, em Linhares, neste sábado (20) Crédito: Eduardo Dias
Acionada, a Polícia Rodoviária Federal foi ao local, na tentativa de negociar o fim da manifestação. O trânsito foi liberado uma hora depois, às 16h30. De acordo com reportagem da TV Gazeta, os policiais rodoviários pediram a liberação da pista, argumentando que os motoristas já teriam conseguido visibilidade para a causa. 
Manifestação de motoristas para a BR-101, em Linhares, neste sábado (20)
Manifestação de motoristas para a BR 101, em Linhares, neste sábado (20) Crédito: Eduardo Dias
(Com informação de Eduardo Dias)

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