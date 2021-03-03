Ação contra aumentos: gasolina será vendida R$ 2,00 mais barata em posto de Linhares

O preço da gasolina em Linhares, Norte do ES Crédito: Reprodução | TV Gazeta Norte

um posto de combustível da cidade e tem por objetivo, segundo o sindicato, mostrar que a petroleira pode vender a gasolina a preços mais baixos e ainda assim obter lucro. Serão contemplados os primeiros cem motoristas que chegarem ao posto. O limite é de 20 litros para automóveis e de 10 litros para motocicletas. O Sindicato dos Petroleiros do Espírito Santo (Sindipetro-ES) planeja reduzir o preço da gasolina em Linhares no Norte do Estado , em R$ 2,00 a partir das 11h da manhã desta quarta-feira (3). A ação ocorre eme tem por objetivo, segundo o sindicato, mostrar que a petroleira pode vender a gasolina a preços mais baixos e ainda assim obter lucro. Serão contemplados os primeiros cem motoristas que chegarem ao posto. O limite é de 20 litros para automóveis e de 10 litros para motocicletas.

Nesta quarta, o preço da gasolina no posto estava R$ 5,59, logo, ela será vendida por R$ 3,59, no momento da ação do sindicato.

PRF impede bloqueio da BR 101, em Linhares Crédito: Eduardo Dias | TV Gazeta Norte

COMO SERÁ A AÇÃO

Segundo o Sindipetro-ES, a ação deve começar às 11h da manhã, em um posto de combustíveis às margens da BR 101, em Linhares. O limite será de 20 litros de gasolina para os automóveis e de 10 litros para motocicletas. Serão contemplados com o desconto de R$ 2,00 os 100 primeiros motoristas que chegarem ao local.

Segundo Valnísio Hoffman, coordenador do Sindipetro-ES, a ação tem por objetivo mostrar que a Petrobras tem capacidade de reduzir os valores dos combustíveis: "O governo federal acabou adotando a Política de Paridade de Importação. A Petrobras é obrigada a seguir o preço em dólar. As alterações no preço do barril e no dólar alteram o preço inteiro. O sindicato acha injusto porque a Petrobras é brasileira e o custo é irreal. O benefício tem que ser para os brasileiros e não para o exterior", afirmou.

POR QUE O PREÇO DA GASOLINA AUMENTOU?

Nesta segunda (1º), a Petrobras anunciou um novo aumento nos preços da gasolina, do óleo diesel e do gás de botijão vendidos nas refinarias. Desde terça-feira (2), a gasolina está 4,8% mais cara, ou seja, R$ 0,12 por litro. Com isso, o combustível está sendo vendido às distribuidoras por R$ 2,60 por litro.

O óleo diesel teve aumento de 5%: R$ 0,13 por litro. Com o reajuste, o preço para as distribuidoras passou a ser de R$ 2,71 por litro desde esta terça. Já o gás liquefeito de petróleo (GLP), conhecido como gás de botijão ou gás de cozinha, fica 5,2% mais caro. O preço para as distribuidoras fica em R$ 3,05 por quilo (R$ 0,15 mais caro), ou seja, R$ 36,69 por 13 kg (ou R$ 1,90 mais caro).

Segundo a Petrobras, seus preços são baseados no valor do produto no mercado internacional e na taxa de câmbio. “Importante ressaltar também que os valores praticados nas refinarias pela Petrobras são diferentes dos percebidos pelo consumidor final no varejo. Até chegar ao consumidor são acrescidos tributos federais e estaduais, custos para aquisição e mistura obrigatória de biocombustíveis pelas distribuidoras, no caso da gasolina e do diesel, além dos custos e margens das companhias distribuidoras e dos revendedores de combustíveis”, destaca nota divulgada pela empresa e publicada pela Agência Brasil, nesta segunda-feira, quando a Petrobras anunciou o novo aumento.