Preços da gasolina e do diesel sobem de novo a partir desta terça (9)

Posto de gasolina em Vitória: novo aumento de preços Crédito: Fernando Madeira

Petrobras anunciou nesta segunda-feira (8), o sexto aumento da gasolina e o quinto do diesel este ano, em meio à substituição do presidente da companhia pelo presidente da República, Jair Bolsonaro , por considerar os aumentos dos combustíveis da estatal excessivos.

O diesel vai subir 5,5%, o que dá R$ 0,15 por litro a partir da terça-feira (9), nas refinarias da empresa. Já o preço médio de venda da gasolina sofreu alta de R$ 0,23 por litro (reajuste de 9,2%)

Os novos preços a serem praticados pela estatal serão de R$ 2,86 por litro para o diesel e de $ 2,84 por litro para a gasolina, segundo confirmou a Petrobras.

O novo aumento segue os preços do petróleo e derivados no mercado internacional, impulsionados pela manutenção do corte de produção dos países exportadores de petróleo (Opep).

Preço dos combustíveis na Grande Vitória

Nesta segunda-feira, o petróleo tipo Brent para maio era cotado a US$ 69,45 o barril, chegando perto dos US$ 70 barril, depois de ter chegado a cair a US$ 20 o barril no auge da pandemia (abril/maio) no ano passado.

Desde o início do ano, a gasolina acumula alta de 54% nas refinarias, enquanto o diesel subiu 41,6%. Em dezembro de 2020, o litro da gasolina custava em média R$ 1,84 nas refinarias. Já o do diesel saía a R$ 2,02.