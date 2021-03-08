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Novo reajuste

Preços da gasolina e do diesel sobem de novo a partir desta terça (9)

Petrobras anunciou mais um aumento nas refinarias. Litro da gasolina sofre o sexto reajuste em 2021 e acumula alta superior a 50% este ano. Já o preço do diesel ficou 41% mais caro desde dezembro

Publicado em 08 de Março de 2021 às 12:42

Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

08 mar 2021 às 12:42
Preço dos combustíveis nos postos da Grande Vitória
Posto de gasolina em Vitória: novo aumento de preços Crédito: Fernando Madeira
Petrobras anunciou nesta segunda-feira (8), o sexto aumento da gasolina e o quinto do diesel este ano, em meio à substituição do presidente da companhia pelo presidente da República, Jair Bolsonaro, por considerar os aumentos dos combustíveis da estatal excessivos.
O diesel vai subir 5,5%, o que dá R$ 0,15 por litro a partir da terça-feira (9), nas refinarias da empresa. Já o preço médio de venda da gasolina sofreu alta de R$ 0,23 por litro (reajuste de 9,2%)

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Os novos preços a serem praticados pela estatal serão de R$ 2,86 por litro para o diesel e de $ 2,84 por litro para a gasolina, segundo confirmou a Petrobras.
O novo aumento segue os preços do petróleo e derivados no mercado internacional, impulsionados pela manutenção do corte de produção dos países exportadores de petróleo (Opep).

Preço dos combustíveis na Grande Vitória

Nesta segunda-feira, o petróleo tipo Brent para maio era cotado a US$ 69,45 o barril, chegando perto dos US$ 70 barril, depois de ter chegado a cair a US$ 20 o barril no auge da pandemia (abril/maio) no ano passado.
Desde o início do ano, a gasolina acumula alta de 54% nas refinarias, enquanto o diesel subiu 41,6%. Em dezembro de 2020, o litro da gasolina custava em média R$ 1,84 nas refinarias. Já o do diesel saía a R$ 2,02.
Segundo a Petrobras, o alinhamento dos preços ao mercado internacional é fundamental para garantir que o mercado brasileiro siga sendo suprido, sem riscos de desabastecimento, pelos diferentes atores responsáveis pelo atendimento às regiões brasileiras: distribuidores, importadores e outros refinadores, além da própria petroleira.

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