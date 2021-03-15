Menos de um ano após ampliação da faixa de areia, Curva da Jurema sofre com erosão

Menos de um ano após passar por obras de ampliação da faixa de areia, a praia da Curva da Jurema, em Vitória, voltou a registrar problemas com a erosão. Imagens feitas pelo fotógrafo Ricardo Medeiros, de A Gazeta, mostram que o trabalho feito no ano passado parece não ter alcançado o resultado esperado.
Em maio de 2020, a Prefeitura de Vitória realizou o engordamento da faixa de areia da praia, justamente com o objetivo de evitar que o processo de erosão atingisse quiosques e calçadão. Na época, máquinas retiraram areia do fundo do mar, de até um metro de profundidade, e levaram até a praia, o que possibilitou o surgimento de uma nova faixa de areia com 33 metros de largura. O trabalho também foi feito na praia de Camburi.
"O problema de erosão marinha é uma realidade no Brasil todo. Com trabalhos como esse, a gente garante a integridade física dos quiosques e do calçadão. A gente acredita numa durabilidade de 15 anos desse trabalho", afirmou, na época, o então secretário de Meio Ambiente, Ademir Barbosa Filho.
Agora, 10 meses depois de a obra ter sido concluída, o trabalho parece não ter tido o resultado esperado.
Menos de um ano depois de ampliar faixa de areia, erosão atinge praia da Curva da Jurema
EROSÃO
A variação de sedimentos em uma praia (ganho e perda) é chamada de balanço sedimentar. A erosão ocorre quando o balanço sedimentar de uma praia é negativo, ou seja, quando a praia perde mais sedimentos do que recebe. O recuo da linha de costa é uma consequência deste processo.
O processo de erosão é comum na maior parte das praias do Brasil, o que faz com que os municípios, de tempos em tempos, invistam em obras para minimizar o problema. Em Vitória, antes de 2020, a praia da Curva da Jurema já havia passado pelo processo de ampliação da faixa de areia em 2010.
Obra de dragagem na Curva da Jurema
O QUE DIZ A PREFEITURA
Procurada pela reportagem de A Gazeta, a Prefeitura de Vitória informou, por nota, que "está avaliando o trecho, para, se necessário, acionar a empresa executora das intervenções para eventuais correções".
"A Secretaria de Meio Ambiente de Vitória (Semmam) informa que a obra de engordamento da praia da Curva da Jurema já estava concluída quando a atual gestão tomou posse. Nesses 52 dias úteis de trabalho, a nova administração está levantando todas as demandas e necessidades referentes à área ambiental da Capital. No que se refere a Curva da Jurema, a Semmam está avaliando o trecho, para, se necessário, acionar a empresa executora das intervenções para eventuais correções", diz a nota.