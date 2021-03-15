Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Veja imagens

Menos de um ano após ampliação da faixa de areia, Curva da Jurema sofre com erosão

Em maio de 2020, a Prefeitura de Vitória realizou o engordamento da faixa de areia da praia, justamente com o objetivo de evitar que o processo de erosão atingisse quiosques e calçadão

Publicado em 15 de Março de 2021 às 11:12

Barbara Oliveira

Barbara Oliveira

Publicado em 

15 mar 2021 às 11:12
Erosão na Curva da Jurema, em Vitória
Erosão na Curva da Jurema, em Vitória Crédito: Ricardo Medeiros
Menos de um ano após passar por obras de ampliação da faixa de areia, a praia da Curva da Jurema, em Vitória, voltou a registrar problemas com a erosão. Imagens feitas pelo fotógrafo Ricardo Medeiros, de A Gazeta, mostram que o trabalho feito no ano passado parece não ter alcançado o resultado esperado.
Em maio de 2020, a Prefeitura de Vitória realizou o engordamento da faixa de areia da praia, justamente com o objetivo de evitar que o processo de erosão atingisse quiosques e calçadão. Na época, máquinas retiraram  areia do fundo do mar, de até um metro de profundidade, e levaram até a praia, o que possibilitou o surgimento de uma nova faixa de areia com 33 metros de largura. O  trabalho também foi feito na praia de Camburi.
"O problema de erosão marinha é uma realidade no Brasil todo. Com trabalhos como esse, a gente garante a integridade física dos quiosques e do calçadão. A gente acredita numa durabilidade de 15 anos desse trabalho", afirmou, na época, o então secretário de Meio Ambiente, Ademir Barbosa Filho.
Agora, 10 meses depois de a obra ter sido concluída, o trabalho parece não ter tido o resultado esperado.

Menos de um ano depois de ampliar faixa de areia, erosão atinge praia da Curva da Jurema

EROSÃO

A variação de sedimentos em uma praia (ganho e perda) é chamada de balanço sedimentar. A erosão ocorre quando o balanço sedimentar de uma praia é negativo, ou seja, quando a praia perde mais sedimentos do que recebe. O recuo da linha de costa é uma consequência deste processo.
O processo de erosão é comum na maior parte das praias do Brasil, o que faz com que os municípios, de tempos em tempos, invistam em obras para minimizar o problema. Em Vitória, antes de 2020, a praia da Curva da Jurema já havia passado pelo processo de ampliação da faixa de areia em 2010. 

Obra de dragagem na Curva da Jurema

O QUE DIZ A PREFEITURA

Procurada pela reportagem de A Gazeta, a Prefeitura de Vitória informou, por nota, que "está avaliando o trecho, para, se necessário, acionar a empresa executora das intervenções para eventuais correções".
"A Secretaria de Meio Ambiente de Vitória (Semmam) informa que a obra de engordamento da praia da Curva da Jurema já estava concluída quando a atual gestão tomou posse. Nesses 52 dias úteis de trabalho, a nova administração está levantando todas as demandas e necessidades referentes à área ambiental da Capital. No que se refere a Curva da Jurema, a Semmam está avaliando o trecho, para, se necessário, acionar a empresa executora das intervenções para eventuais correções", diz a nota.

Veja Também

Vitória terá 52 novas viagens de ônibus municipais, diz Pazolini

Governo suspende aulas em todo o ES para crianças de até 5 anos

Bar é fechado após denúncias de aglomeração no Centro de Vitória

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Prefeitura de Vitória Vitória (ES) Curva da Jurema
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem BBC Brasil
Soldado dos EUA que participou da captura de Maduro é preso após ganhar R$ 2 milhões em aposta sobre saída do líder venezuelano
Imagem de destaque
O polvo de 19 metros que dominava os mares há 100 milhōes de anos
TJES
Juiz do ES é condenado à aposentadoria pela 2ª vez por não aparecer no local de trabalho

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados