Menos de um ano após ampliação da faixa de areia, Curva da Jurema sofre com erosão

Erosão na Curva da Jurema, em Vitória Crédito: Ricardo Medeiros

"O problema de erosão marinha é uma realidade no Brasil todo. Com trabalhos como esse, a gente garante a integridade física dos quiosques e do calçadão. A gente acredita numa durabilidade de 15 anos desse trabalho", afirmou, na época, o então secretário de Meio Ambiente, Ademir Barbosa Filho.

Agora, 10 meses depois de a obra ter sido concluída, o trabalho parece não ter tido o resultado esperado.

Menos de um ano depois de ampliar faixa de areia, erosão atinge praia da Curva da Jurema

EROSÃO

A variação de sedimentos em uma praia (ganho e perda) é chamada de balanço sedimentar. A erosão ocorre quando o balanço sedimentar de uma praia é negativo, ou seja, quando a praia perde mais sedimentos do que recebe. O recuo da linha de costa é uma consequência deste processo.

O processo de erosão é comum na maior parte das praias do Brasil, o que faz com que os municípios, de tempos em tempos, invistam em obras para minimizar o problema. Em Vitória, antes de 2020, a praia da Curva da Jurema já havia passado pelo processo de ampliação da faixa de areia em 2010.

Obra de dragagem na Curva da Jurema

O QUE DIZ A PREFEITURA

Procurada pela reportagem de A Gazeta, a Prefeitura de Vitória informou, por nota, que "está avaliando o trecho, para, se necessário, acionar a empresa executora das intervenções para eventuais correções".