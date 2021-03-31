AGazeta

AGazeta

Sair
Assine
Sair
Entrar

ENTRAR
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Veja vídeo

Raio atinge Pedra do Moitão e causa incêndio em Atílio Vivácqua

De acordo com a Defesa Civil Municipal, o raio atingiu a pedra e deu início ao incêndio por volta das 20h desta terça-feira (30)

Publicado em 31 de Março de 2021 às 10:32

José Carlos Schaeffer

José Carlos Schaeffer

Publicado em 

31 mar 2021 às 10:32
Raio atinge pedra em Atílio Vivácqua
Raio atinge pedra em Atílio Vivácqua Crédito: Reprodução/Vídeo
A chuva acompanhada de uma tempestade de raios que atingiu parte do Espírito Santo na noite desta terça (30) e madrugada desta quarta-feira (31) deixou marcas no Sul do Estado. No município de Atílio Vivácqua, a Pedra do Moitão foi atingida por um raio que causou um incêndio na vegetação que cobre a rocha.
De acordo com a Defesa Civil Municipal, o raio atingiu a pedra e deu início ao incêndio por volta das 20h desta terça-feira (30). Imagens registradas por moradores mostram o fogo formado na vegetação que cobre a rocha.
Segundo o coordenador da Defesa Civil Municipal, Fernando Bonfim, a chuva ao longo da noite ajudou a conter as chamas. Mas, na manhã desta quarta-feira (31), ainda era possível ver focos de incêndio no local. “A chuva ajudou a apagar o fogo, mas podemos dizer que ainda há 20% do incêndio se comparado ao que se formou na noite de ontem (30). A vegetação sobre a rocha contribui para que os focos permaneçam”, disse.
Raio atingiu e causou incêndio na Pedra do Moitão, em Atílio Vivacqua
Incêndio na Pedra do Moitão, em Atílio Vivácqua Crédito: Divulgação / Defesa Civil Atílio Vivacqua
Ainda segundo o coordenador, a Defesa Civil foi até uma propriedade próxima e constatou com o morador que o fogo não causou nenhum prejuízo. O Corpo de Bombeiros foi acionado, segundo a Defesa Civil Municipal.
O Corpo de Bombeiros informou que foi acionado, mas por se tratar de um local inacessível, a ocorrência foi apenas monitorada, "sendo que as chamas não se alastraram e há possibilidade de extinguirem naturalmente", completou.
Raio atingiu e causou incêndio na Pedra do Moitão, em Atílio Vivacqua
Pequenos focos de incêndio na Pedra do Moitão, em Atílio Vivácqua, na manhã desta quarta (31) Crédito: Divulgação / Defesa Civil Atílio Vivacqua

Veja Também

Vitória tem março mais chuvoso dos últimos 8 anos

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Chuva no ES raios Atílio Vivácqua
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Tarot do dia: previsão para os 12 signos em 15/07/2026
Imagem de destaque
Argentina x Inglaterra: as previsões de 5 especialistas da BBC sobre semifinal da Copa
Foragido da Justiça e procurado em três estados é preso na Grande Vitória
“Novo Cangaço”: foragido de alta periculosidade é preso ao visitar a esposa no ES

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados