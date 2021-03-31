Raio atinge Pedra do Moitão e causa incêndio em Atílio Vivácqua

A chuva acompanhada de uma tempestade de raios que atingiu parte do Espírito Santo na noite desta terça (30) e madrugada desta quarta-feira (31) deixou marcas no Sul do Estado. No município de Atílio Vivácqua, a Pedra do Moitão foi atingida por um raio que causou um incêndio na vegetação que cobre a rocha.
De acordo com a Defesa Civil Municipal, o raio atingiu a pedra e deu início ao incêndio por volta das 20h desta terça-feira (30). Imagens registradas por moradores mostram o fogo formado na vegetação que cobre a rocha.
Segundo o coordenador da Defesa Civil Municipal, Fernando Bonfim, a chuva ao longo da noite ajudou a conter as chamas. Mas, na manhã desta quarta-feira (31), ainda era possível ver focos de incêndio no local. “A chuva ajudou a apagar o fogo, mas podemos dizer que ainda há 20% do incêndio se comparado ao que se formou na noite de ontem (30). A vegetação sobre a rocha contribui para que os focos permaneçam”, disse.
Ainda segundo o coordenador, a Defesa Civil foi até uma propriedade próxima e constatou com o morador que o fogo não causou nenhum prejuízo. O Corpo de Bombeiros foi acionado, segundo a Defesa Civil Municipal.
O Corpo de Bombeiros informou que foi acionado, mas por se tratar de um local inacessível, a ocorrência foi apenas monitorada, "sendo que as chamas não se alastraram e há possibilidade de extinguirem naturalmente", completou.