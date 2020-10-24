Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Conteúdo Patrocinado

Escola São Domingos lança programa para dinamização do ensino

O ESD Expandir reúne todas as iniciativas da instituição para aprimorar o processo educacional de seus alunos

Publicado em 23 de Outubro de 2020 às 23:01

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

23 out 2020 às 23:01
O ESD Expandir reúne todas as iniciativas para dinamizar o processo educacional
O ESD Expandir é um programa para aprimoramento das práticas de ensino-aprendizagem Crédito: Gabriel Lordello/Mosaico Imagem
O ano de 2020 trouxe um novo mundo de possibilidades de adquirir e gerar conhecimento. Foi nesse cenário que a Escola São Domingos lançou o "ESD Expandir  Sonhe sem medo, aprenda sem limites", um programa que reúne todas as iniciativas da instituição para dinamização e aprimoramento do processo educacional.
O ensino remoto acelerou diversos procedimentos associados ao uso de tecnologia. Não podíamos perder a oportunidade de incorporar e desenvolver esses benefícios também no ensino presencial. Afinal, como instituição de ensino, nunca podemos parar de aprender, diz o gerente de operações da ESD, Henrique Romano Carneiro.
Segundo o diretor da São Domingos, Leandro Daher Carneiro, a escola já vinha desenvolvendo, nos últimos anos, uma série de projetos de modernização do processo educacional, em linha com as tendências dos principais centros de conhecimento em educação do mundo.
Nos últimos dois anos, a ESD iniciou uma série de projetos de modernização do processo educacional
Nos últimos dois anos, a ESD iniciou uma série de projetos de modernização do ensino-aprendizagem Crédito: Gabriel Lordello/Mosaico Imagem
A paralisação das atividades presenciais, contudo, nos fez mergulhar de cabeça no mundo das tecnologias educacionais. Aceleramos a adoção de aplicativos, sistemas e soluções para realizar aulas mais interessantes para os alunos. Esse movimento vai continuar sendo realizado, mesmo com o retorno presencial, afirma o diretor.

MANIFESTO EXPANDIR

O ESD Expandir é um grande convite à comunidade escolar que foi formalizado no Manifesto Expandir, uma declaração que lista as principais lições e visão do futuro da educação para a ESD.
A partir de eixos como a formação docente, o investimento em infraestrutura e equipamentos, novas atividades pedagógicas para os alunos e novas soluções para o atendimento de demandas das famílias, a ESD lançou as bases dos seus próximos anos, acrescenta Leandro Carneiro.

CONFIRA ALGUMAS SOLUÇÕES PARA IMPULSIONAR O ENSINO NA ESD

Setor de Tecnologia Educacional

A ESD firmou parceria com a Microsoft, possibilitando que todos os alunos tenham uma conta pessoal no Office 365, a plataforma de colaboração corporativa e produtividade, que inclui, além do Teams, aplicativos como Word, Excel, PowerPoint, Forms e Sway, entre outros.  
Em 2020, um grupo de professores da ESD foi aprovado para o programa global Microsoft Innovative Educator Expert. Eles fazem parte de uma comunidade de educadores que acompanham, há anos, a evolução tecnológica, a forma com que as pessoas se relacionam com a tecnologia e, principalmente,  a maneira com que trabalham dentro de sala de aula  e o que é necessário para acompanhar essa evolução.
 O Ambiente Virtual de Aprendizado da ESD é uma moderna plataforma de gestão que concentra as orientações e os roteiros de estudos diários e semanais para os alunos, além de links para videoaulas gravadas, listas de exercícios e tarefas.
Os professores da ESD agora contam com um notebook de alto desempenho para uso individual, equipado com os softwares necessários para que as atividades ocorram da forma mais eficiente e dinâmica possível. O equipamento está diretamente conectado a uma nova infraestrutura de rede e links dedicados de internet de alta velocidade.
Diversas melhorias e digitalizações para desburocratizar os processos internos da ESD estão em andamento. Neste ano, por exemplo, as famílias passaram a contar com uma solução de matrícula 100% digital, que inclui o upload de documentos, atualização de dados cadastrais e assinatura eletrônica de contratos.
A ESD criou uma área em sua estrutura organizacional, especialmente focada em dar suporte a professores, pedagogos e alunos para o uso de tecnologias voltadas ao ensino, visando à melhoria da experiência de aprendizado. Como neste caso em que o professor Diogo Moreira utiliza aplicativo de realidade aumentada para apresentar modelo 3D do coronavírus aos alunos.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Editais e Avisos - 26/04/2026
Imagem de destaque
Trump é retirado às pressas após tiros serem ouvidos durante jantar em Washington
Imagem de destaque
O que é a leitura profunda e por que ela faz bem para o cérebro

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados