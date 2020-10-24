Escola São Domingos lança programa para dinamização do ensino

O ano de 2020 trouxe um novo mundo de possibilidades de adquirir e gerar conhecimento. Foi nesse cenário que a Escola São Domingos lançou o "ESD Expandir Sonhe sem medo, aprenda sem limites", um programa que reúne todas as iniciativas da instituição para dinamização e aprimoramento do processo educacional.
O ensino remoto acelerou diversos procedimentos associados ao uso de tecnologia. Não podíamos perder a oportunidade de incorporar e desenvolver esses benefícios também no ensino presencial. Afinal, como instituição de ensino, nunca podemos parar de aprender, diz o gerente de operações da ESD, Henrique Romano Carneiro.
Segundo o diretor da São Domingos, Leandro Daher Carneiro, a escola já vinha desenvolvendo, nos últimos anos, uma série de projetos de modernização do processo educacional, em linha com as tendências dos principais centros de conhecimento em educação do mundo.
A paralisação das atividades presenciais, contudo, nos fez mergulhar de cabeça no mundo das tecnologias educacionais. Aceleramos a adoção de aplicativos, sistemas e soluções para realizar aulas mais interessantes para os alunos. Esse movimento vai continuar sendo realizado, mesmo com o retorno presencial, afirma o diretor.
MANIFESTO EXPANDIR
O ESD Expandir é um grande convite à comunidade escolar que foi formalizado no Manifesto Expandir, uma declaração que lista as principais lições e visão do futuro da educação para a ESD.
A partir de eixos como a formação docente, o investimento em infraestrutura e equipamentos, novas atividades pedagógicas para os alunos e novas soluções para o atendimento de demandas das famílias, a ESD lançou as bases dos seus próximos anos, acrescenta Leandro Carneiro.
CONFIRA ALGUMAS SOLUÇÕES PARA IMPULSIONAR O ENSINO NA ESD
Setor de Tecnologia Educacional
A ESD firmou parceria com a Microsoft, possibilitando que todos os alunos tenham uma conta pessoal no Office 365, a plataforma de colaboração corporativa e produtividade, que inclui, além do Teams, aplicativos como Word, Excel, PowerPoint, Forms e Sway, entre outros.
Em 2020, um grupo de professores da ESD foi aprovado para o programa global Microsoft Innovative Educator Expert. Eles fazem parte de uma comunidade de educadores que acompanham, há anos, a evolução tecnológica, a forma com que as pessoas se relacionam com a tecnologia e, principalmente, a maneira com que trabalham dentro de sala de aula e o que é necessário para acompanhar essa evolução.
O Ambiente Virtual de Aprendizado da ESD é uma moderna plataforma de gestão que concentra as orientações e os roteiros de estudos diários e semanais para os alunos, além de links para videoaulas gravadas, listas de exercícios e tarefas.
Os professores da ESD agora contam com um notebook de alto desempenho para uso individual, equipado com os softwares necessários para que as atividades ocorram da forma mais eficiente e dinâmica possível. O equipamento está diretamente conectado a uma nova infraestrutura de rede e links dedicados de internet de alta velocidade.
Diversas melhorias e digitalizações para desburocratizar os processos internos da ESD estão em andamento. Neste ano, por exemplo, as famílias passaram a contar com uma solução de matrícula 100% digital, que inclui o upload de documentos, atualização de dados cadastrais e assinatura eletrônica de contratos.
A ESD criou uma área em sua estrutura organizacional, especialmente focada em dar suporte a professores, pedagogos e alunos para o uso de tecnologias voltadas ao ensino, visando à melhoria da experiência de aprendizado. Como neste caso em que o professor Diogo Moreira utiliza aplicativo de realidade aumentada para apresentar modelo 3D do coronavírus aos alunos.