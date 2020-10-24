Escola São Domingos lança programa para dinamização do ensino

Setor de Tecnologia Educacional

A ESD firmou parceria com a Microsoft, possibilitando que todos os alunos tenham uma conta pessoal no Office 365, a plataforma de colaboração corporativa e produtividade, que inclui, além do Teams, aplicativos como Word, Excel, PowerPoint, Forms e Sway, entre outros.

Em 2020, um grupo de professores da ESD foi aprovado para o programa global Microsoft Innovative Educator Expert. Eles fazem parte de uma comunidade de educadores que acompanham, há anos, a evolução tecnológica, a forma com que as pessoas se relacionam com a tecnologia e, principalmente, a maneira com que trabalham dentro de sala de aula e o que é necessário para acompanhar essa evolução.

O Ambiente Virtual de Aprendizado da ESD é uma moderna plataforma de gestão que concentra as orientações e os roteiros de estudos diários e semanais para os alunos, além de links para videoaulas gravadas, listas de exercícios e tarefas.

Os professores da ESD agora contam com um notebook de alto desempenho para uso individual, equipado com os softwares necessários para que as atividades ocorram da forma mais eficiente e dinâmica possível. O equipamento está diretamente conectado a uma nova infraestrutura de rede e links dedicados de internet de alta velocidade.

Diversas melhorias e digitalizações para desburocratizar os processos internos da ESD estão em andamento. Neste ano, por exemplo, as famílias passaram a contar com uma solução de matrícula 100% digital, que inclui o upload de documentos, atualização de dados cadastrais e assinatura eletrônica de contratos.