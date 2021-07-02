Homem ameaça a mulher e os filhos e incendeia casa em Marataízes

Delegacia de Marataízes, onde o crime será investigado Crédito: Reprodução/Google Maps

Um homem incendiou a própria casa após ameaçar de morte sua própria esposa no bairro Nossa Senhora Aparecida, em Marataízes , no Litoral Sul do Espírito Santo , na madrugada desta sexta-feira (2). A Polícia Militar foi acionada, mas o suspeito fugiu e não foi localizado.

Segundo ocorrência da PM, militares receberam uma denúncia relatando que o agressor estava com um facão, ameaçando a mulher e os filhos. Durante o deslocamento dos policiais, chegou a informação de que o indivíduo teria ateado fogo na casa. Quando a equipe chegou ao local, encontrou a residência em chamas e os vizinhos utilizando mangueiras para apagar o fogo.

A mulher do suspeito contou que, por volta das 3h, estava em casa com seus quatro filhos quando seu companheiro chegou embriagado, pedindo que ela fizesse algo para ele comer. A vítima se recusou e houve uma discussão entre o casal. Ela contou que jogou um ventilador contra o marido, que pegou um facão e ameaçou matá-la – os filhos também foram ameaçados.

Não satisfeito, a mulher informou que o agressor ateou fogo na casa. Naquele momento, ela e os filhos foram para a casa de sua sogra e não se feriram. A vítima disse que não queria representar contra o marido, que fugiu após o crime. A identidade do suspeito não foi revelada pela polícia.

Em nota, a Polícia Civil informou que o fato será investigado por meio da Delegacia de Marataízes e que até o momento nenhum suspeito de cometer o crime foi detido. "Para que a apuração seja preservada, nenhuma outra informação será repassada", finalizou a corporação.