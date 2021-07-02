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Suspeito fugiu

Homem ameaça a mulher e os filhos e incendeia casa em Marataízes

Segundo a vítima, seu marido chegou em casa embriagado na madrugada desta sexta-feira (2) e pediu que ela fizesse comida. Após recusa, ele usou um facão para ameaçar a família de morte e ateou fogo na residência. Ninguém se feriu
Beatriz Caliman

Beatriz Caliman

Publicado em 

02 jul 2021 às 17:28

Publicado em 02 de Julho de 2021 às 17:28

Delegacia de Marataízes
Delegacia de Marataízes, onde o crime será investigado Crédito: Reprodução/Google Maps
Um homem incendiou a própria casa após ameaçar de morte sua própria esposa no bairro Nossa Senhora Aparecida, em Marataízes, no Litoral Sul do Espírito Santo, na madrugada desta sexta-feira (2). A Polícia Militar foi acionada, mas o suspeito fugiu e não foi localizado.
Segundo ocorrência da PM, militares receberam uma denúncia relatando que o agressor estava com um facão, ameaçando a mulher e os filhos. Durante o deslocamento dos policiais, chegou a informação de que o indivíduo teria ateado fogo na casa. Quando a equipe chegou ao local, encontrou a residência em chamas e os vizinhos utilizando mangueiras para apagar o fogo.
A mulher do suspeito contou que, por volta das 3h,  estava em casa com seus quatro filhos quando seu companheiro chegou embriagado, pedindo que ela fizesse algo para ele comer. A vítima se recusou e houve uma discussão entre o casal. Ela contou que jogou um ventilador contra o marido, que pegou um facão e ameaçou matá-la – os filhos também foram ameaçados.
Não satisfeito, a mulher informou que o agressor ateou fogo na casa. Naquele momento, ela e os filhos foram para a casa de sua sogra e não se feriram. A vítima disse que não queria representar contra o marido, que fugiu após o crime. A identidade do suspeito não foi revelada pela polícia.
Em nota, a Polícia Civil informou que o fato será investigado por meio da Delegacia de Marataízes e que até o momento nenhum suspeito de cometer o crime foi detido. "Para que a apuração seja preservada, nenhuma outra informação será repassada", finalizou a corporação.
A PC destacou ainda que a população pode auxiliar na investigação por meio do telefone 181 e não é necessário se identificar para denunciar. As informações ao Disque-Denúncia ainda podem ser enviadas por meio do site, onde é possível anexar imagens e vídeos de ações criminosas.

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