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Barra de São Francisco

Após denúncia, polícia encontra carretas roubadas no Noroeste do ES

Os veículos estavam em um galpão. Duas carretas tinham restrição de roubo e uma outra tinha restrição de busca e apreensão

Publicado em 02 de Julho de 2021 às 13:37

Bruna Hemerly

Bruna Hemerly

Publicado em 

02 jul 2021 às 13:37
Viatura da Polícia Militar
Viatura da Polícia Militar Crédito: Carlos Alberto Silva
Após denúncia anônima, a Polícia Militar encontrou no município de Barra de São Francisco, na região Noroeste do Espírito Santo, três carretas:  duas com restrições de roubo e uma de busca e apreensão. A ocorrência foi nesta quinta-feira (1º), no bairro Vila Vicente, enquanto um homem descarregava rodas montadas em um galpão.
Segundo informações da Polícia Militar, ao chegar ao local, a equipe visualizou o portão entreaberto e foi feito contato com o homem que estava presente e se apresentou como responsável. Durante a vistoria, a equipe constatou restrição de furto/roubo em duas carretas.
Nenhum material ilícito foi encontrado no galpão, mas do lado de fora do galpão havia mais uma carreta, esta com restrição de busca e apreensão. O homem foi detido e conduzido para a Delegacia do município.
Polícia Civil informou que o suspeito, de 46 anos, conduzido à Delegacia Regional de Barra de São Francisco, foi ouvido e liberado após a autoridade policial entender que não havia elemento suficiente para lavrar auto de prisão em flagrante naquele momento. O caso segue sob investigação.

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