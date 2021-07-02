Após denúncia, polícia encontra carretas roubadas no Noroeste do ES

Após denúncia anônima, a Polícia Militar encontrou no município de Barra de São Francisco, na região Noroeste do Espírito Santo, três carretas: duas com restrições de roubo e uma de busca e apreensão. A ocorrência foi nesta quinta-feira (1º), no bairro Vila Vicente, enquanto um homem descarregava rodas montadas em um galpão.
Segundo informações da Polícia Militar, ao chegar ao local, a equipe visualizou o portão entreaberto e foi feito contato com o homem que estava presente e se apresentou como responsável. Durante a vistoria, a equipe constatou restrição de furto/roubo em duas carretas.
Nenhum material ilícito foi encontrado no galpão, mas do lado de fora do galpão havia mais uma carreta, esta com restrição de busca e apreensão. O homem foi detido e conduzido para a Delegacia do município.
A Polícia Civil informou que o suspeito, de 46 anos, conduzido à Delegacia Regional de Barra de São Francisco, foi ouvido e liberado após a autoridade policial entender que não havia elemento suficiente para lavrar auto de prisão em flagrante naquele momento. O caso segue sob investigação.