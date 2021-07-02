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Noroeste do ES

Batida entre moto e carro mata motociclista em Nova Venécia

Populares relataram aos policiais que o carro trafegava na Rodovia Otávio Aires Faria, sentido Nova Venécia, e colidiu com o motociclista, que tentava entrar na Avenida Virgílio Altoé

Publicado em 02 de Julho de 2021 às 09:26

Vinicius Zagoto

Vinicius Zagoto

Publicado em 

02 jul 2021 às 09:26
Motociclista morre em Nova Venécia Crédito: Polícia Militar
Um motociclista morreu na noite desta quinta-feira (1º) após colidir com um carro no bairro Aeroporto, em Nova Venécia, Noroeste do Espírito Santo. O homem foi identificado como Alício Thome e foi atingido quando tentava entrar em uma avenida.
Populares relataram aos policiais militares que o carro trafegava na Rodovia Otávio Aires Faria, sentido Nova Venécia, e colidiu com o motociclista, que tentava entrar na Avenida Virgílio Altoé. Segundo a Polícia Militar, o local foi isolado e liberado apenas após o trabalho de perícia da Polícia Civil.
Ainda de acordo com a PM, o condutor do veículo fez o teste de etilômetro, que deu negativo, mas como o acidente envolveu uma vítima que morreu, foi conduzido à 18ª Delegacia Regional de São Mateus, no Norte do Estado, para realizar a oitiva.
O delegado de Nova Venécia, Wilian Dobrovosk, explicou que esse é o procedimento padrão, já que o município ainda não tem plantão para atender ocorrências fora do período de 8h às 18h. Dobrovosk também afirmou que ainda irá buscar o desfecho dado na delegacia de São Mateus para saber se o condutor do veículo foi liberado ou não. 

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