Batida entre moto e carro mata motociclista em Nova Venécia

Ainda de acordo com a PM, o condutor do veículo fez o teste de etilômetro, que deu negativo, mas como o acidente envolveu uma vítima que morreu, foi conduzido à 18ª Delegacia Regional de São Mateus, no Norte do Estado, para realizar a oitiva.

O delegado de Nova Venécia, Wilian Dobrovosk, explicou que esse é o procedimento padrão, já que o município ainda não tem plantão para atender ocorrências fora do período de 8h às 18h. Dobrovosk também afirmou que ainda irá buscar o desfecho dado na delegacia de São Mateus para saber se o condutor do veículo foi liberado ou não.