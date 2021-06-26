Motociclista morre em acidente com carreta em Nova Venécia

Um motociclista morreu em um acidente de trânsito em Nova Venécia, no Noroeste do Espírito Santo, na tarde deste sábado (26). A vítima, identificada como Henrique Bolsanelo, 20 anos, tentou desviar de um carro, mas acabou se envolvendo em uma colisão com uma carreta.
A ocorrência ocorreu na reta do bairro Aeroporto, uma das mais movimentadas do município. O condutor seguia em uma motocicleta, no sentido Vila Pavão a Nova Venécia, quando, ao tentar desviar de um carro, colidiu com a carreta, que seguia na direção contrária.
O jovem morreu na hora do acidente e a motocicleta ficou embaixo da carreta. O motorista da carreta, que não teve o nome informado pela Polícia Militar, não sofreu ferimentos.