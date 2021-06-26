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Colisão

Motociclista morre em acidente com carreta em Nova Venécia

Vítima, de 20 anos, colidiu com a carreta ao tentar desviar de um carro. A ocorrência foi registrada na tarde deste sábado (26) no bairro Aeroporto

Publicado em 26 de Junho de 2021 às 18:29

João Henrique Castro

João Henrique Castro

Publicado em 

26 jun 2021 às 18:29
Acidente ente motocicleta e carreta deixou jovem morto em Nova Venécia
Acidente entre motocicleta e carreta deixou jovem morto em Nova Venécia Crédito: Leitor
Um motociclista morreu em um acidente de trânsito em Nova Venécia, no Noroeste do Espírito Santo, na tarde deste sábado (26). A vítima, identificada como Henrique Bolsanelo, 20 anos, tentou desviar de um carro, mas acabou se envolvendo em uma colisão com uma carreta.
A ocorrência ocorreu na reta do bairro Aeroporto, uma das mais movimentadas do município. O condutor seguia em uma motocicleta, no sentido Vila Pavão a Nova Venécia, quando, ao tentar desviar de um carro, colidiu com a carreta, que seguia na direção contrária.
Henrique Bolsanelo, 20 anos, vítima de acidente em Nova Venécia
Henrique Bolsanelo, 20 anos, vítima de acidente em Nova Venécia Crédito: Reprodução/ Facebook
O jovem morreu na hora do acidente e a motocicleta ficou embaixo da carreta. O motorista da carreta, que não teve o nome informado pela Polícia Militar, não sofreu ferimentos. 
Acidente em Nova Venécia
Acidente entre moto e carreta em Nova Venécia Crédito: Leitor 

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