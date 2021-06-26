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Homicídio

Homem é morto a tiros em madrugada violenta em Planalto Serrano, na Serra

Rafael Nascimento da Silva, de 29 anos, foi atingido e morto com mais de 10 tiros. Polícia foi acionada para o crime ocorrido por volta das 5h deste sábado (26), mas ninguém foi preso

Publicado em 26 de Junho de 2021 às 10:52

Ana Clara Morais

Ana Clara Morais

Publicado em 

26 jun 2021 às 10:52
Rafael Nascimento da Silva, de 29 anos, foi morto com mais de 10 tiros
Rafael Nascimento da Silva, de 29 anos, foi morto com mais de 10 disparos Crédito: Reprodução/Redes sociais
Um homem morreu em uma troca de tiros que aconteceu no bairro Planalto Serrano, na Serra, na madrugada deste sábado (26). Rafael Nascimento da Silva, de 29 anos, foi morto com mais de 10 disparos.
Moradores do bairro registraram o barulho da intensa troca de tiros que aconteceu por volta das 5h. A Polícia Militar foi acionada, mas ninguém foi detido.

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Essa foi mais uma noite de terror no bairro, que já registrou tiroteios no início do mês, fruto de um confronto entre facções rivais que disputam o domínio do tráfico de drogas na região.
No caso do tiroteio desta madrugada, a Polícia Civil informou que o caso será investigado pela Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP). A população pode cooperar com a investigação de forma anônima por meio do Disque-Denúncia, 181.

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