Homem é morto a tiros em madrugada violenta em Planalto Serrano, na Serra

Um homem morreu em uma troca de tiros que aconteceu no bairro Planalto Serrano, na Serra, na madrugada deste sábado (26). Rafael Nascimento da Silva, de 29 anos, foi morto com mais de 10 disparos.
Moradores do bairro registraram o barulho da intensa troca de tiros que aconteceu por volta das 5h. A Polícia Militar foi acionada, mas ninguém foi detido.
Essa foi mais uma noite de terror no bairro, que já registrou tiroteios no início do mês, fruto de um confronto entre facções rivais que disputam o domínio do tráfico de drogas na região.
No caso do tiroteio desta madrugada, a Polícia Civil informou que o caso será investigado pela Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP). A população pode cooperar com a investigação de forma anônima por meio do Disque-Denúncia, 181.