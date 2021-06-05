Mais uma vez, moradores relatam tiros em Planalto Serrano

Moradores do bairro Planalto Serrano, no município de Serra, tiveram mais uma madrugada interrompida por tiros. Quem mora na região relatou que houve um intenso tiroteio no início da manhã deste sábado (5), fruto de um confronto entre facções criminosas rivais que disputam o domínio do tráfico de drogas.
De acordo com a Polícia Militar, o Centro Integrado Operacional de Defesa Social (Ciodes) recebeu um telefonema por volta das 6h, relatando disparos de arma de fogo. Uma equipe compareceu ao local, mas não presenciou a troca de tiros, nem conseguiu ter informações a respeito. Nenhum suspeito foi detido.
No entanto, segundo informações obtidas pela TV Gazeta, moradores recolheram restos de munição e o clima tenso afetou a circulação dos ônibus, que não estavam subindo na parte alta do bairro, onde ficam os blocos B e C. Na última quarta-feira (2), o serviço de transporte coletivo também foi interrompido pelo mesmo motivo.
Desde o final de semana passado, os tiroteios têm acontecido praticamente todos os dias na região. No sábado (29), um homem e uma mulher foram baleados em frente a um bar. Os dois foram socorridos, mas a jovem de 20 anos não resistiu. Durante a semana, pelo menos uma pessoa morreu e duas foram baleadas.
ÔNIBUS VOLTARAM A CIRCULAR
Responsável pela operação do Sistema Transcol, a Companhia Estadual de Transportes Urbanos (Ceturb-ES) informou que os primeiros ônibus que atendem o bairro Planalto Serrano operaram de forma circular, sem fazer horário no ponto final, mas que, por volta das 8h, a circulação foi normalizada.
Com informações do G1/ES