Jovem de SP é preso por golpes com cartões de crédito em Colatina

Um jovem de 25 anos, suspeito de aplicar golpes com cartões de crédito em Colatina, no Noroeste do Espírito Santo, foi preso na noite desta quinta-feira (24) no município. Segundo a Polícia Militar, o homem é de São Paulo (SP) e possuía mandados de prisão em aberto. O nome dele não foi informado pela polícia.
Questionado pelos militares sobre os supostos golpes aplicados, o homem afirmou que conheceu um indivíduo em um grupo do Facebook e disse receber orientações dessa pessoa através de celular. O suspeito relatou ainda que havia saído da cidade de São Paulo na manhã de quinta-feira e chegado a Colatina por volta das 15h30.
COMO FUNCIONAVA O GOLPE
Ainda em relato aos policiais, o jovem disse ter sido contratado por um homem de São Paulo, que pagou suas passagens para Colatina. O contratante, segundo o suspeito, teria passado todos os dados bancários e a localização das residências das vítimas.
Na casa dos alvos, o homem se apresentava como funcionário de uma empresa e afirmava que compras indevidas estariam feitas nos cartões das vítimas, sendo necessário levá-los para uma perícia.
“Ele pedia que a vítima desligasse o telefone e levava os cartões. Logo em seguida, ele utilizava os cartões e a pessoa só descobria os saques quando ligavam o celular e viam as notificações. O alvo principal eram pessoas menos informadas e com mais idade. A quadrilha é de São Paulo, mas realiza essas ações em outras cidades”, afirmou o capitão da Polícia Militar Carlos Balbino.
O suspeito ainda pedia para que as vítimas escrevessem um termo autorizando a perícia no cartão em virtude das supostas compras irregulares. Os policiais se deslocaram até o hotel onde o jovem estava hospedado e encontraram no quarto dele duas máquinas de crédito/débito, R$ 1.756,00 em espécie e uma passagem aérea.
A DETENÇÃO
Através de nota, a Polícia Civil informou que o suspeito de 25 anos foi conduzido à 15ª Delegacia Regional de Colatina, autuado em flagrante por estelionato e encaminhado para o Centro de Detenção Provisória (CDP) do município. Segundo a PC, também foram cumpridos dois mandados de prisão contra o suspeito, que não especificam os crimes. Os mandados foram emitidos pelos Tribunais de Justiça de Minas Gerais e do Rio de Janeiro.