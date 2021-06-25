AGazeta

AGazeta

Sair
Assine
Sair
Entrar

ENTRAR
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Em flagrante

Jovem de SP é preso por golpes com cartões de crédito em Colatina

Suspeito de 25 anos foi conduzido à 15ª Delegacia Regional de Colatina, autuado em flagrante por estelionato e encaminhado para o Centro de Detenção Provisória da cidade. Ele tinha ainda dois mandados de prisão em aberto de outros Estados

Publicado em 25 de Junho de 2021 às 11:47

Vinicius Zagoto

Vinicius Zagoto

Publicado em 

25 jun 2021 às 11:47
Máquina passando cartão de crédito
Máquina passando cartão de crédito Crédito: Pixabay
Um jovem de 25 anos, suspeito de aplicar golpes com cartões de crédito em Colatina, no Noroeste do Espírito Santo, foi preso na noite desta quinta-feira (24) no município. Segundo a Polícia Militar, o homem é de São Paulo (SP) e possuía mandados de prisão em aberto. O nome dele não foi informado pela polícia.
Questionado pelos militares sobre os supostos golpes aplicados, o homem afirmou que conheceu um indivíduo em um grupo do Facebook e disse receber orientações dessa pessoa através de celular. O suspeito relatou ainda que havia saído da cidade de São Paulo na manhã de quinta-feira e chegado a Colatina por volta das 15h30.

COMO FUNCIONAVA O GOLPE

Ainda em relato aos policiais, o jovem disse ter sido contratado por um homem de São Paulo, que pagou suas passagens para Colatina. O contratante, segundo o suspeito, teria passado todos os dados bancários e a localização das residências das vítimas.
Na casa dos alvos, o homem se apresentava como funcionário de uma empresa e afirmava que compras indevidas estariam feitas nos cartões das vítimas, sendo necessário levá-los para uma perícia.
“Ele pedia que a vítima desligasse o telefone e levava os cartões. Logo em seguida, ele utilizava os cartões e a pessoa só descobria os saques quando ligavam o celular e viam as notificações. O alvo principal eram pessoas menos informadas e com mais idade. A quadrilha é de São Paulo, mas realiza essas ações em outras cidades”, afirmou o capitão da Polícia Militar Carlos Balbino.
O suspeito ainda pedia para que as vítimas escrevessem um termo autorizando a perícia no cartão em virtude das supostas compras irregulares. Os policiais se deslocaram até o hotel onde o jovem estava hospedado e encontraram no quarto dele duas máquinas de crédito/débito, R$ 1.756,00 em espécie e uma passagem aérea.
Termo assinado por uma das vítimas Crédito: Divulgação / Polícia Militar

A DETENÇÃO

Através de nota, a Polícia Civil informou que o suspeito de 25 anos foi conduzido à 15ª Delegacia Regional de Colatina, autuado em flagrante por estelionato e encaminhado para o Centro de Detenção Provisória (CDP) do município. Segundo a PC, também foram cumpridos dois mandados de prisão contra o suspeito, que não especificam os crimes. Os mandados foram emitidos pelos Tribunais de Justiça de Minas Gerais e do Rio de Janeiro.

Veja Também

Por que Colatina é a cidade onde mais pessoas não tomaram a segunda dose?

Música caipira ganha a internet com o 13º Fenaviola, direto de Colatina

Prefeitura de Colatina abre seleção para contratar cuidador de abrigo

este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Colatina ES Norte
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Perspectiva do Porto Central, em Presidente Kennedy, Sul do Espírito Santo
O capital internacional amplia a sua participação no PIB do ES
Paola Borges e Suellen Perdigão
Suellen Perdigão ganha festa de aniversário surpresa em Vitória
Aplicativo Simples Nacional
Simples Nacional, entre a carga tributária e a sobrevivência empresarial

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados