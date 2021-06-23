Prefeitura de Colatina abre seleção para contratar cuidador de abrigo

A Prefeitura de Colatina está com inscrições abertas para o processo seletivo simplificado para contratar cuidador de abrigo. A seleção tem como objetivo preencher 17 vagas temporárias e emergenciais. Além das oportunidades iniciais haverá a formação de cadastro de reserva. Clique aqui para ler o edital.
O salário é de R$ 1.100, mais auxílio alimentação. A carga horária é de 12h por 36h. Para participar, o candidato precisa ter o ensino médio, curso e/ou comprovação de atuação no cargo.
Os interessados podem se inscrever e entregar os documentos comprovando os títulos até 25 de junho, na Secretaria Municipal de Assistência Social, que fica na Rua Pedro Epichim, 260, Centro, em frente ao Batalhão da Polícia Militar. O atendimento ocorre das 8h às 17h. Também é possível se inscrever por procuração.
O processo seletivo contará com avaliação de títulos e experiência profissional. O resultado está previsto para ser divulgado no dia 30 de junho. A vigência do contrato será de seis meses, podendo ser prorrogado pelo mesmo período. Já a validade da seleção será de 12 meses.