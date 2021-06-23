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Temporário

Prefeitura de Colatina abre seleção para contratar cuidador de abrigo

Para participar da seleção, o candidato precisa ter completado o ensino médio. As inscrições podem ser feitas até 25 de junho. Remuneração do cargo é de R$ 1.100

Publicado em 23 de Junho de 2021 às 19:09

Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

23 jun 2021 às 19:09
Prefeitura de Colatina
Prefeitura de Colatina contrata profissionais temporários Crédito: João Henrique Castro
Prefeitura de Colatina está com inscrições abertas para o processo seletivo simplificado para contratar cuidador de abrigo. A seleção tem como objetivo preencher 17 vagas temporárias e emergenciais. Além das oportunidades iniciais haverá a formação de cadastro de reserva. Clique aqui para ler o edital. 
O salário é de R$ 1.100, mais auxílio alimentação. A carga horária é de 12h por 36h. Para participar, o candidato precisa ter o ensino médio, curso e/ou comprovação de atuação no cargo.
Os interessados podem se inscrever e entregar os documentos comprovando os títulos até 25 de junho, na Secretaria Municipal de Assistência Social, que fica na Rua Pedro Epichim, 260, Centro, em frente ao Batalhão da Polícia Militar. O atendimento ocorre das 8h às 17h. Também é possível se inscrever por procuração.
O processo seletivo contará com avaliação de títulos e experiência profissional. O resultado está previsto para ser divulgado no dia 30 de junho. A vigência do contrato será de seis meses, podendo ser prorrogado pelo mesmo período. Já a validade da seleção será de 12 meses.

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