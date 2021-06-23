Prefeitura de Colatina abre seleção para contratar cuidador de abrigo

Prefeitura de Colatina contrata profissionais temporários Crédito: João Henrique Castro

O salário é de R$ 1.100, mais auxílio alimentação. A carga horária é de 12h por 36h. Para participar, o candidato precisa ter o ensino médio, curso e/ou comprovação de atuação no cargo.

Os interessados podem se inscrever e entregar os documentos comprovando os títulos até 25 de junho, na Secretaria Municipal de Assistência Social, que fica na Rua Pedro Epichim, 260, Centro, em frente ao Batalhão da Polícia Militar. O atendimento ocorre das 8h às 17h. Também é possível se inscrever por procuração.