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Temporários

Secretaria de Trabalho do ES contrata psicólogo e assistente social

Inscrições para o processo seletivo simplificado podem ser feitas de 25 de junho a 6 de julho; remuneração é de R$ 4.599,13 e a carga horária, de 40 horas semanais

Publicado em 23 de Junho de 2021 às 15:09

Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

23 jun 2021 às 15:09
provas de concursos públicos
Seleção tem como objetivo preencher cargos temporários Crédito: Freepik
A Secretaria de Estado de Trabalho, Assistência e Desenvolvimento Social (Setades) vai abrir processo seletivo simplificado para contratar profissionais de nível superior. São duas vagas para o cargo de técnico de nível superior, além da formação de cadastro de reserva.
As oportunidades são destinadas à quem tem formação em Serviço Social (1) e Psicologia (1). A remuneração é de R$ 4.599,13 e a carga horária de 40 horas semanais. Os contratos serão temporários.
Os selecionados vão atuar no Programa de Erradicação do Trabalho Infantil (Peti) e serão lotados em Vitória, com possibilidade de deslocamentos rotineiros para todo o Estado para a execução do serviço.
As inscrições podem ser feitas das 9 horas do dia 25 de junho até as 17 horas de 6 de julho de 2021, no site www.selecao.es.gov.br.
O processo seletivo contará com três etapas. A primeira será composta por inscrição e classificação e a segunda, pela comprovação dos requisitos, qualificação e experiência profissionais. Já a terceira fase será a de formalização do contrato. A seleção terá validade de 12 meses, podendo ser prorrogada pelo mesmo período.

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