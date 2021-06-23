Secretaria de Trabalho do ES contrata psicólogo e assistente social

As oportunidades são destinadas à quem tem formação em Serviço Social (1) e Psicologia (1). A remuneração é de R$ 4.599,13 e a carga horária de 40 horas semanais. Os contratos serão temporários.

O processo seletivo contará com três etapas. A primeira será composta por inscrição e classificação e a segunda, pela comprovação dos requisitos, qualificação e experiência profissionais. Já a terceira fase será a de formalização do contrato. A seleção terá validade de 12 meses, podendo ser prorrogada pelo mesmo período.