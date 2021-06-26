Duas pessoas são assassinadas na mesma noite em bairros de Linhares

A noite desta sexta-feira (25) foi assustadora para os moradores de Linhares, no Norte do Espírito Santo. Dois assassinatos aconteceram em um intervalo de poucas horas, de acordo com informações da polícia.
Um dos crimes ocorreu no Residencial Rio Doce, que fica no bairro Aviso. Criminosos invadiram a casa de Roberto de Sousa Caldeira, de 21 anos, e mataram o jovem com um tiro na cabeça. Segundo a Polícia Militar, um dos autores usou uma arma de grosso calibre.
Segundo a PM, horas antes de morrer, a vítima acionou os policiais para denunciar que pessoas estariam consumindo drogas na região da sua casa. Uma testemunha relatou à polícia que uma dessas pessoas foi embora, mas voltou ao local, com comparsas armados, para matar Roberto.
O outro homicídio foi registrado no bairro Bebedouro. Segundo a Polícia Militar, a vítima é João Rodrigo Santos de Oliveira, 40 anos. Apesar de o crime ter sido cometido durante a noite, o corpo dele foi encontrado apenas na manhã deste sábado (26), próximo de um campo de terra.
Segundo relato da PM, o perito esteve no local e constatou cerca de 10 perfurações por de arma de fogo na cabeça, costas e tórax da vítima. O crime pode ter ligação com o tráfico de drogas.
Nos dois casos, a Polícia Militar informou que nenhum suspeito foi detido. Já a Polícia Civil informou que os fatos serão investigados por meio da Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Linhares e, até o momento, nenhum suspeito de cometer o crime foi detido. "Para que a apuração seja preservada, nenhuma outra informação será repassada", concluiu a PC, através de nota.