AGazeta

AGazeta

Sair
Assine
Sair
Entrar

ENTRAR
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Violência

Duas pessoas são assassinadas na mesma noite em bairros de Linhares

Segundo a PM, em intervalo de horas, um jovem de 21 anos foi morto no bairro Aviso e um homem de 40 foi executado em Bebedouro. Nenhum suspeito foi detido

Publicado em 26 de Junho de 2021 às 16:22

João Henrique Castro

João Henrique Castro

Publicado em 

26 jun 2021 às 16:22
Data: 27/11/2019 - ES - Linhares - Delegacia Regional de Linhares
Casos são investigados na Delegacia Regional de Linhares Crédito: Arquivo/ A Gazeta 
A noite desta sexta-feira (25) foi assustadora para os moradores de Linhares, no Norte do Espírito Santo. Dois assassinatos aconteceram em um intervalo de poucas horas, de acordo com informações da polícia.
Um dos crimes ocorreu no Residencial Rio Doce, que fica no bairro Aviso. Criminosos invadiram a casa de Roberto de Sousa Caldeira, de 21 anos, e mataram o jovem com um tiro na cabeça. Segundo a Polícia Militar, um dos autores usou uma arma de grosso calibre.
Segundo a PM, horas antes de morrer, a vítima acionou os policiais para denunciar que pessoas estariam consumindo drogas na região da sua casa. Uma testemunha relatou à polícia que uma dessas pessoas foi embora, mas voltou ao local, com comparsas armados, para matar Roberto.

Veja Também

Aglomeração é dispersada com gás e balas de borracha na Rua da Lama

Homem é morto a tiros em madrugada violenta em Planalto Serrano, na Serra

O outro homicídio foi registrado no bairro Bebedouro. Segundo a Polícia Militar, a vítima é João Rodrigo Santos de Oliveira, 40 anos. Apesar de o crime ter sido cometido durante a noite, o corpo dele foi encontrado apenas na manhã deste sábado (26), próximo de um campo de terra.
Segundo relato da PM, o perito esteve no local e constatou cerca de 10 perfurações por de arma de fogo na cabeça, costas e tórax da vítima. O crime pode ter ligação com o tráfico de drogas.
Nos dois casos, a Polícia Militar informou que nenhum suspeito foi detido. Já a Polícia Civil  informou que os fatos serão investigados por meio da Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Linhares e, até o momento, nenhum suspeito de cometer o crime foi detido. "Para que a apuração seja preservada, nenhuma outra informação será repassada", concluiu a PC, através de nota.

Veja Também

Acidente com morte de ciclista interdita uma pista da BR 101 em Linhares

Familiares temiam pela vida de candidato a vereador morto em Linhares

Homem é ferido com golpes de facão em Linhares, no Norte do ES

este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Assassinato Homicídio Linhares Polícia Civil ES Norte Polícia Militar
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

As duas granadas estavam em uma casa no bairro José de Anchieta II, na Serra
Granadas com pregos e risco fatal são detonadas pelo Esquadrão Antibombas na Serra
Imagem de destaque
Tarot do dia: previsão para os 12 signos em 06/08/2026
Bombeiros limpam cimento que caiu na pista da Rodovia das Paneleiras
Sacos de cimento caem na Rodovia das Paneleiras e bombeiros fazem limpeza da pista

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados