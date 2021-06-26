Duas pessoas são assassinadas na mesma noite em bairros de Linhares

Casos são investigados na Delegacia Regional de Linhares Crédito: Arquivo/ A Gazeta

A noite desta sexta-feira (25) foi assustadora para os moradores de Linhares , no Norte do Espírito Santo . Dois assassinatos aconteceram em um intervalo de poucas horas, de acordo com informações da polícia.

Um dos crimes ocorreu no Residencial Rio Doce, que fica no bairro Aviso. Criminosos invadiram a casa de Roberto de Sousa Caldeira, de 21 anos, e mataram o jovem com um tiro na cabeça. Segundo a Polícia Militar , um dos autores usou uma arma de grosso calibre.

Segundo a PM, horas antes de morrer, a vítima acionou os policiais para denunciar que pessoas estariam consumindo drogas na região da sua casa. Uma testemunha relatou à polícia que uma dessas pessoas foi embora, mas voltou ao local, com comparsas armados, para matar Roberto.

O outro homicídio foi registrado no bairro Bebedouro. Segundo a Polícia Militar, a vítima é João Rodrigo Santos de Oliveira, 40 anos. Apesar de o crime ter sido cometido durante a noite, o corpo dele foi encontrado apenas na manhã deste sábado (26), próximo de um campo de terra.

Segundo relato da PM, o perito esteve no local e constatou cerca de 10 perfurações por de arma de fogo na cabeça, costas e tórax da vítima. O crime pode ter ligação com o tráfico de drogas.