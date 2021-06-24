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Várias lesões

Homem é ferido com golpes de facão em Linhares, no Norte do ES

Vítima relatou aos militares do Corpo de Bombeiros que foi atingida após se recusar a entregar o celular a dois suspeitos

Publicado em 24 de Junho de 2021 às 12:28

Vinicius Zagoto

Vinicius Zagoto

Publicado em 

24 jun 2021 às 12:28
Homem é ferido com golpes de facão em Linhares
Homem é ferido com golpes de facão em Linhares Crédito: Telespectador | TV Gazeta Norte
Um homem, sem idade e identidade reveladas, foi ferido com golpes de facão na manhã desta quinta-feira (24), no bairro Araçá, em Linhares, no Norte do Espírito Santo. Ele relatou aos profissionais do Corpo de Bombeiros que foi atingido após se recusar a entregar o aparelho celular a dois suspeitos.
Polícia Militar afirmou que, na manhã desta quinta, os policiais foram acionados para verificar a informação de que dois indivíduos teriam tentado matar um homem, que estaria agonizando em uma rua do bairro Araçá. No local, a equipe encontrou a vítima com diversas lesões pelo corpo.
Procurado pela reportagem da TV Gazeta Norte, o Corpo de Bombeiros afirmou que o homem disse ter sido atingido pelos golpes de facão após se recusar a entregar o telefone em uma tentativa de assalto. Devido à gravidade dos ferimentos, foi necessário encaminhá-lo ao Hospital Rio Doce.
Segundo consta no Boletim de Ocorrência, ao ser questionado pelos policiais, o homem afirmou não ter conhecimento da autoria do fato nem a motivação.  Disse que um dos suspeitos estava armado e outro portava um facão.
Por meio de nota, a Polícia Civil informou que o fato será investigado por meio da Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Linhares e, até o momento, nenhum suspeito de cometer o crime foi detido.

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