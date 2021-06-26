Aglomeração é dispersada com gás e balas de borracha na Rua da Lama

Ação da polícia dispersou aglomeração na Rua da Lama, no bairro Jardim da Penha, em Vitória Crédito: Fernando Madeira

A ação fez parte de uma fiscalização do Comitê Integrado de Combate à Covid-19 da Prefeitura de Vitória . De acordo com a Polícia Militar, agentes foram acionados para prestar apoio à fiscalização para dispersão de aglomeração de pessoas em estabelecimentos na Rua da Lama, em Jardim da Penha.

Ainda segundo a nota enviada pela PM, foram feitos inúmeros pedidos, inclusive com o uso de megafone, para que as pessoas deixassem o local. “Após inúmeras ordens que as pessoas deixassem o local, com uso de megafone, e informado que a desobediência acarretaria no uso de equipamentos não letais para dispersão, foi necessário o uso de gás lacrimogêneo e tiros de bala de borracha, sendo encerrada a ocorrência no local”, informou.

A PM disse ainda que não houve detidos ou materiais apreendidos. “Também não houve registro de pessoas feridas na ação”, concluiu.

Sobre o fato, a Prefeitura de Vitória, por meio da Guarda Municipal, informou apenas que “na noite desta sexta-feira (25), em mais uma ação do Comitê integrado de combate à Covid-19, uma aglomeração de pessoas foi dispersada na Rua da Lama”.

AÇÃO EM OUTROS BAIRROS

Além do encerramento da aglomeração na Rua da Lama, em Jardim da Penha, outros locais também passaram pela fiscalização do Comitê Integrado de Combate à Covid-19 na Capital. De acordo com a Prefeitura de Vitória, 29 locais foram vistoriados nos bairros Jardim Camburi, Mário Cypreste, Nova Palestina, Inhanguetá, Jucutuquara, Jardim da Penha e Praia do Canto.

A fiscalização da quarentena em Vitória foi feita com foco em encerrar festas clandestinas e aglomerações Crédito: Jansen Dias Lube/PMV

“Oito estabelecimentos estavam fechados e seis atuavam fora do horário permitido, com aglomeração, e tiveram as atividades paralisadas. Nos demais não houve constatação de irregularidades”, informou.