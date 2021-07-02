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Feu Rosa

Homem mata a facadas cachorro do amigo após discussão na Serra

Suspeito não queria ir embora da casa do colega após ter sido convidado para beber. Dono do animal soltou o cachorro, que atacou o homem e foi morto

Publicado em 02 de Julho de 2021 às 09:13

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

02 jul 2021 às 09:13
Cachorro Spike foi morto a facadas em Cariacica
Spike foi morto a facadas no quintal de casa Crédito: Reprodução
Um cachorro de oito anos foi morto a facadas por um homem no quintal da casa de uma família no bairro Feu Rosa, na Serra, na noite desta quinta-feira (1º).
De acordo com um pedreiro de 40 anos, que era dono de Spike, o cão foi morto por um colega de trabalho que havia sido convidado à casa dele para beber após um dia de expediente. No entanto, os dois acabaram discutindo, já que o dono da casa queria que o colega fosse embora.
O pedreiro, que preferiu não se identificar, afirmou que decidiu soltar Spike para que o homem saísse de sua casa. Mas ele não imaginou que o cachorro atacaria o colega e que ele reagiria, matando-o.
"O cachorro foi para cima dele realmente, mas eu esperava que ele se defendesse de outra forma, não com duas facas", disse.
Após matar o cachorro, o homem de 28 anos fugiu, mas foi encontrado por policiais militares em casa. Ele disse que deixou o local com medo de ser agredido, já que a vizinhança ficou revoltada com o crime.
"Foi como se tivessem matado um filho meu"
X - Dono do cachorro
O homem que matou Spike foi levado para a Delegacia Regional da Serra, em Laranjeiras. Segundo a Polícia Civil, o homem pode ser indiciado por maus-tratos aos animais.
A morte do cachorro deixou a família desesperada, conforme relatou o cabo Miranda, da PM, que atendeu à ocorrência.
"Foi uma cena bem forte. A gente se deparou com o filho do homem chorando em cima do corpo do animal. A esposa dele também estava bastante abalada", lembrou.
Com informações da TV Gazeta.

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