Homem mata a facadas cachorro do amigo após discussão na Serra

Spike foi morto a facadas no quintal de casa Crédito: Reprodução

Um cachorro de oito anos foi morto a facadas por um homem no quintal da casa de uma família no bairro Feu Rosa, na Serra , na noite desta quinta-feira (1º).

De acordo com um pedreiro de 40 anos, que era dono de Spike, o cão foi morto por um colega de trabalho que havia sido convidado à casa dele para beber após um dia de expediente. No entanto, os dois acabaram discutindo, já que o dono da casa queria que o colega fosse embora.

O pedreiro, que preferiu não se identificar, afirmou que decidiu soltar Spike para que o homem saísse de sua casa. Mas ele não imaginou que o cachorro atacaria o colega e que ele reagiria, matando-o.

"O cachorro foi para cima dele realmente, mas eu esperava que ele se defendesse de outra forma, não com duas facas", disse.

Após matar o cachorro, o homem de 28 anos fugiu, mas foi encontrado por policiais militares em casa. Ele disse que deixou o local com medo de ser agredido, já que a vizinhança ficou revoltada com o crime.

"Foi como se tivessem matado um filho meu" X - Dono do cachorro

o homem pode ser indiciado por maus-tratos aos animais. O homem que matou Spike foi levado para a Delegacia Regional da Serra, em Laranjeiras. Segundo a Polícia Civil

A morte do cachorro deixou a família desesperada, conforme relatou o cabo Miranda, da PM, que atendeu à ocorrência.

"Foi uma cena bem forte. A gente se deparou com o filho do homem chorando em cima do corpo do animal. A esposa dele também estava bastante abalada", lembrou.