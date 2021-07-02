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Agendamento nesta sexta (2)

Prefeituras abrem vagas para vacinação; público de 35 anos está incluído

Vila Velha, Serra e Guarapari anunciaram a marcação da primeira dose para pessoas com 35 anos ou mais e outros públicos prioritários, além da segunda dose da AstraZeneca. Cariacica vai vacinar público com 38 anos ou mais

Publicado em 02 de Julho de 2021 às 08:30

José Carlos Schaeffer

José Carlos Schaeffer

Publicado em 

02 jul 2021 às 08:30
Vacina AstraZeneca
Vacina da AstraZeneca Crédito: Ricardo Medeiros
Municípios da Grande Vitória vão abrir mais vagas para o agendamento da vacina contra a Covid-19 nesta sexta-feira (2). Vila Velha, Serra e Guarapari anunciaram a marcação da primeira dose para pessoas com 35 anos ou mais. Já Cariacica abrirá vagas para o grupo de 38 anos ou mais. Além disso, as cidades vão disponibilizar vagas para outros públicos prioritários e a segunda dose da vacina da AstraZeneca.

VILA VELHA

Em Vila Velha, serão disponibilizadas 15.325 vagas para diversos públicos prioritários da vacinação contra o coronavírus. A população com Deficiência Permanente de 18 a 59 anos, pessoas com Síndrome de Down, outras comorbidades entre 18 e 59 anos, gestantes e puérperas, trabalhadores da educação, trabalhadores da saúde e pessoas que tomaram a primeira dose da AstraZeneca há 70 dias, poderão fazer o agendamento às 15h.
Já o novo público prioritário de 35 anos ou mais, sem comorbidades, deverá acessar o link a partir das 15h30. O site para agendamento em Vila Velha é o vacina.vilavelha.es.gov.br. Quem conseguir fazer o agendamento vai receber a vacina na próxima semana, em diversos pontos do município. No ginásio do Tartarugão, o horário será estendido até as 21h na segunda, na quarta e na sexta-feira.

SERRA

Na Serra, a prefeitura vai abrir vagas para a primeira e a segunda dose da vacina contra a Covid-19. Será aberto agendamento de primeira dose para pessoas com idades acima de 35 anos, sem comorbidades; gestantes e puérperas; profissionais da Segurança, Educação, do Sistema Único de Assistência Social (SUAS); pessoas com comorbidades e pessoas com deficiência. Já a segunda dose será ofertada para as pessoas que estão no prazo para recebê-la no município.
Essas vagas estarão disponíveis para marcação às 18h no site gti.serra.es.gov.br/saude. A aplicação das doses agendadas na sexta vai acontecer na segunda (5) e terça (6), nas Unidades de Saúde da Serra.
Além das vacinas contra a Covid, a Serra vai abrir agendamento para a vacina contra a gripe para os grupos prioritários desta campanha de vacinação, que são pessoas com comorbidades, pessoas com deficiência permanente, gestantes e puérperas (até 45 dias após o parto), idosos com 60 anos ou mais, forças de segurança e salvamento / forças armadas, professores, caminhoneiros, portuários, trabalhadores da Saúde e funcionários do sistema prisional.

INTERVALO ENTRE VACINAS

É preciso estar atento ao intervalo das vacinas. Caso já tenha tomado a vacina contra a Covid-19, é necessário respeitar o intervalo de 14 dias para tomar a vacina contra a gripe e demais vacinas.

CARIACICA

Em Cariacica, a prefeitura vai abrir o agendamento de vacinas contra a Covid-19 para pessoas com 38 anos ou mais, sem comorbidades. A marcação das doses será aberta às 14h desta sexta (2) e pode ser feita pelo site vacina.cariacica.es.gov.br. Serão 3.000 doses para este público e a aplicação acontece neste sábado (3).
Além deste grupo, estará aberto o agendamento para a segunda dose da AstraZeneca, para quem recebeu a primeira dose há pelo menos 70 dias. Para este público, o agendamento será aberto às 17h desta sexta (2) e a aplicação das doses será feita na próxima semana.

GUARAPARI

Quem também vai abrir mais vagas para vacinação nesta sexta-feira (2) é o município de Guarapari. Às 16h30, mais um agendamento será aberto para pessoas acima de 35 anos, que irão receber a primeira dose da vacina contra a Covid-19. Serão disponibilizadas 1.500 doses e o agendamento deverá ser feito no site guarapari.es.gov.br. A vacinação acontecerá no domingo (4), no Complexo Esportivo, em Muquiçaba e desta vez, não haverá drive-thru.

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