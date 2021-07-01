Após problemas em mutirão, Serra terá vacinação em drive-thru no sábado (3)

Mutirão da vacinação contra a Covid-19 no Pavilhão de Carapina Crédito: Amanda Monteiro

Do G1 ES

As pessoas com 35 anos ou mais que fizeram o agendamento para a vacinação contra a Covid-19 na Serra, mas que não conseguiram se vacinar no mutirão realizado nesta quarta-feira (30) , poderão receber a primeira dose do imunizante no próximo sábado (3), quando uma vacinação em sistema drive-thru será realizada no Pró-Cidadão, em Jacaraípe.

A vacinação começará a partir das 9 horas. A Prefeitura da Serra não informou quantas pessoas serão vacinadas no sábado.

O novo esquema de vacinação está sendo organizado após uma série de problemas ter sido registrada no dia de mutirão. Pessoas cadastradas para tomar a vacina relataram aglomerações e uma grande demora para a aplicação das doses.

Segundo relatos, devido à quantidade de pessoas nas filas, senhas foram criadas para quem aguardava, embora todos tivessem agendado horários específicos de imunização.

Além disso, por volta das 20h, faltou luz no local, que ficou também sem internet. Quem estava lá disse que a falta de energia durou cerca de cinco minutos. Já a Prefeitura da Serra afirma que a situação foi resolvida em um minuto.

PROBLEMAS NO SISTEMA DE AGENDAMENTO

O município planejou liberar cinco mil doses para o público de 35 anos, mas, ao todo, 6.609 pessoas acabaram sendo vacinadas no Pavilhão de Carapina.

Ainda assim, quem chegou ao local após as 20 horas precisou retornar sem se vacinar, já que a Prefeitura interrompeu a vacinação para quem chegou a partir deste horário em função das filas.

A Secretaria de Saúde da Serra explicou que havia fila antes mesmo do início da vacinação, o que antecipou os trabalhos.

"Muitas pessoas não respeitaram o horário do agendamento, o que contribuiu com a formação de filas. Mas, à medida que as pessoas foram entrando no local, elas se sentaram e aguardavam pela triagem e, em seguida, a vacinação", disse a pasta.