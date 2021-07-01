Covid-19: Vitória abre 7.700 vagas para pessoas com 35 anos ou mais

Vacinação contra Covid-19 de pessoas de 55 a 59 anos sem comorbidades, em Vitória

A vacinação será realizada nesta sexta-feira (2), no Maanaim Vitória e no ginásio da Faculdade Salesiano, das 8 às 16 horas, e nas unidades de saúde da Praia do Suá e Centro (US Vitória), das 16 às 20 horas.