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Covid-19: Vitória abre 7.700 vagas para pessoas com 35 anos ou mais

O agendamento será aberto nesta quinta-feira (1°), às 17 horas, e poderá ser feito no site da  Prefeitura de Vitória

Publicado em 01 de Julho de 2021 às 11:25

Publicado em 

01 jul 2021 às 11:25
Vacinação contra Covid-19 de pessoas de 55 a 59 anos sem comorbidades, em Vitória
Vacinação contra Covid-19 de pessoas de 55 a 59 anos sem comorbidades, em Vitória Crédito: Ricardo Medeiros
Mais 7.700 pessoas com 35 anos ou mais poderão agendar a primeira dose da vacina contra a Covid-19 em Vitória.
Nesta quinta-feira (1º), às 17 horas, será aberto novo agendamento, que pode ser feito no site da PMV, no link https://agendamento.vitoria.es.gov.br, ou no aplicativo Vitória Online.
A vacinação será realizada nesta sexta-feira (2), no Maanaim Vitória e no ginásio da Faculdade Salesiano, das 8 às 16 horas, e nas unidades de saúde da Praia do Suá e Centro (US Vitória), das 16 às 20 horas.
No sábado (3), as doses serão aplicadas no Maanaim Vitória, no ginásio da Faculdade Salesiano, na Igreja Batista de Jardim da Penha, na quadra da associação de moradores de Bairro República e nas unidades de saúde dos bairros Jardim Camburi e Santo Antônio.

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