Covid-19: mortes no ES caem quase pela metade em junho em relação a maio

Se for considerado todo o período pandêmico, este mês é o sétimo melhor, mas também o sétimo pior. Por um lado, o Estado voltou a níveis inferiores aos picos das três ondas do novo coronavírus registradas em território capixaba. Por outro, em média, cerca de 23 vidas ainda são perdidas a cada dia.

Já agosto e setembro devem ser os meses iniciais do que ele chamou de uma "transição segura", mas sem retomada plena de todas as atividades sociais e econômicas. Há ainda a expectativa que até o início de outubro todos os adultos tenham recebido, pelo menos, a primeira dose de uma vacina contra a doença.