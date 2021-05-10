AGazeta

AGazeta

Sair
Assine
Sair
Entrar

ENTRAR
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Alerta aos mais jovens

Covid-19: ES registra transmissão comunitária da variante P1

Variante de Manaus (AM) pode ser uma das responsáveis por índices ainda maiores de pacientes mais jovens nas internações pelo coronavírus no Estado

Publicado em 10 de Maio de 2021 às 17:05

Larissa Avilez

Larissa Avilez

Publicado em 

10 mai 2021 às 17:05
Praia da Costa, em Vila Velha, lotada no dia 13/12/2020, em meio a pandemia e ao crescimento de casos da Covid-19 no ES
Os jovens protagonizaram cenas de aglomeração e desrespeito ao distanciamento social no ES Crédito: Ricardo Medeiros
Espírito Santo já possui transmissão comunitária da variante do novo coronavírus denominada P1, que foi detectada inicialmente em Manaus (AM), no começo deste ano. Isso significa que, atualmente, não é mais possível rastrear os casos de Covid-19 causados por essa cepa em território capixaba.
Covid-19 - ES registra transmissão comunitária da variante P1
O nível mais avançado de contágio foi constatado em estudos feitos pelo próprio Laboratório Central do Estado (Lacen-ES) e pela rede privada de saúde, conforme anunciado durante a coletiva de imprensa on-line da Secretaria Estadual de Saúde (Sesa), realizada na tarde desta segunda-feira (10).
"A variante P1, a P2 e a inglesa (B1) povoam o roll das cepas que, hoje, ameaçam toda a estabilidade e possível controle da pandemia no Estado"
Nésio Fernandes - Secretário de Saúde do Espírito Santo
Recentemente, o secretário Nésio Fernandes afirmou que, nos Estados em que a transmissão da P1 era predominante, havia uma proporção de jovens hospitalizados maior que a verificada no Espírito Santo – apesar do aumento já confirmado dessa parcela da população no total de internações.

Veja Também

Variante que circula no ES é mais letal, extremamente veloz e atinge jovens

Soma-se a isso, a vacinação dos idosos contra a Covid-19. A expectativa é que a cobertura total deste público prioritário seja alcançada em junho no Estado. Juntos, esses dois fatores, formaram um alerta direcionado especialmente a jovens e adultos. Ou seja, para quem tem entre 20 e 59 anos de idade.
"As novas variantes, que atingem um perfil mais jovem e podem assumir predominância, representam risco para uma nova expansão, com rejuvenescimento das internações"
Nésio Fernandes - Secretario de Saúde do Espírito Santo
Segundo o secretário, uma quarta onda da pandemia pode acontecer até o início do inverno, ainda em um contexto de sazonalidade das doenças respiratórias. No entanto, essa nova fase deve ser acompanhada da redução na internação e na mortalidade da população idosa, devido à imunização vacinal.
"Podemos ter um cenário crítico como aqueles vividos em outros Estados do país. Nesses territórios, há um predomínio da população com mais de 30 anos e um aumento da infecção de forma mais intensa na população de 20 a 30 anos", alertou. "Evitar uma nova onda até junho depende da população e da atenção primária", concluiu Nésio.

Veja Também

ES receberá mais de 23 mil doses da vacina Pfizer nesta segunda-feira (10)

Covid-19: taxa de transmissão volta a subir em seis regiões do ES

Secretário explica o retorno das aulas presenciais em cidades de risco alto; acompanhe

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Espírito Santo nesio fernandes SESA Covid-19 Coronavírus no ES Pandemia Mutação do Coronavírus
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Super El Niño: ES está preparado para enfrentar uma das maiores estiagens das últimas décadas?
Mayra Alárcon, Ramiro, Alicia Margarida, Rodrigo Aragão
33º Festival de Cinema de Vitória abre com festa e homenagem ao capixaba Rodrigo Aragão
Casa Ilha do Boi - processo Hugo Soares de Souza
Casa na Ilha do Boi é disputada na Justiça por investigado na máfia do vinho

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados