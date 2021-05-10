Covid-19: ES registra transmissão comunitária da variante P1

"A variante P1, a P2 e a inglesa (B1) povoam o roll das cepas que, hoje, ameaçam toda a estabilidade e possível controle da pandemia no Estado"

"As novas variantes, que atingem um perfil mais jovem e podem assumir predominância, representam risco para uma nova expansão, com rejuvenescimento das internações"

"Podemos ter um cenário crítico como aqueles vividos em outros Estados do país. Nesses territórios, há um predomínio da população com mais de 30 anos e um aumento da infecção de forma mais intensa na população de 20 a 30 anos", alertou. "Evitar uma nova onda até junho depende da população e da atenção primária", concluiu Nésio.