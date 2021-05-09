Covid-19: taxa de transmissão volta a subir em seis regiões do ES

Taxa de transmissão da Covid-19 - Metropolitana Crédito: Divulgação/NIEE

A taxa de transmissão do novo coronavírus voltou a subir em seis microrregiões do Espírito Santo. Os dados compilados pelo Núcleo Interinstitucional de Estudos Epidemiológicos (NIEE) correspondem à realidade na pandemia entre os dias 9 e 16 de abril.

Para apresentar um cenário que aponte o Rt, "ritmo de contágio", de todos os municípios capixabas, o NIEE trabalha as informações extraídas do Painel Covid-19 considerando a divisão regional do Espírito Santo determinada na Lei 11.174/2020.

Vila Velha, Serra e Além dessa divisão, os pesquisadores reconhecem o índice do Estado, da Grande Vitória ( que inclui somente Vitória, Cariacica ) e interior, que contempla 74 municípios capixabas - nesta lista não entra os que integram a Grande Vitória.

Neste entendimento, o Espírito Santo foi dividido em 10 microrregiões de planejamento:

Metropolitana : Fundão, Serra, Cariacica, Vitória, Viana, Vila Velha e Guarapari





: Fundão, Serra, Cariacica, Vitória, Viana, Vila Velha e Guarapari Central Serrana : Itaguaçu, Santa Teresa, Itarana, Santa Maria de Jetibá e Santa Leopoldina





: Itaguaçu, Santa Teresa, Itarana, Santa Maria de Jetibá e Santa Leopoldina Sudoeste Serrana : Laranja da Terra, Afonso Cláudio, Brejetuba, Conceição do Castelo, Venda Nova do Imigrante, Domingos Martins, Marechal Floriano





: Laranja da Terra, Afonso Cláudio, Brejetuba, Conceição do Castelo, Venda Nova do Imigrante, Domingos Martins, Marechal Floriano Litoral Sul : Alfredo Chaves, Anchieta, Iconha, Rio Novo do Sul, Piúma, Itapemirim, Marataízes, Presidente Kennedy





: Alfredo Chaves, Anchieta, Iconha, Rio Novo do Sul, Piúma, Itapemirim, Marataízes, Presidente Kennedy Central Sul : Castelo, Vargem Alta, Cachoeiro de Itapemirim, Muqui, Atílio Vivacqua, Apiacá, Mimoso do Sul





: Castelo, Vargem Alta, Cachoeiro de Itapemirim, Muqui, Atílio Vivacqua, Apiacá, Mimoso do Sul Caparaó : Ibatiba, Irupi, Iúna, Ibitirama, Muniz Freire, Alegre, Divino de São Lourenço, Dores do Rio Preto, Guaçui, São José do Calçado, Bom Jesus do Norte, Jerônimo Monteiro





: Ibatiba, Irupi, Iúna, Ibitirama, Muniz Freire, Alegre, Divino de São Lourenço, Dores do Rio Preto, Guaçui, São José do Calçado, Bom Jesus do Norte, Jerônimo Monteiro Rio Doce : João Neiva, Ibiraçu, Aracruz, Linhares, Rio Bananal, Sooretama





: João Neiva, Ibiraçu, Aracruz, Linhares, Rio Bananal, Sooretama Centro-Oeste : São Gabriel, Vila Valério, São Domingos do Norte, Governador Lindenberg, Pancas, Alto Rio Novo, Colatina, Marilândia, Baixo Guandu, São Roque do Canaã





: São Gabriel, Vila Valério, São Domingos do Norte, Governador Lindenberg, Pancas, Alto Rio Novo, Colatina, Marilândia, Baixo Guandu, São Roque do Canaã Nordeste : Mucurici, Montanha, Ponto Belo, Pedro Canário, Pinheiros, Boa Esperança, Conceição da Barra, São Mateus, Jaguaré





: Mucurici, Montanha, Ponto Belo, Pedro Canário, Pinheiros, Boa Esperança, Conceição da Barra, São Mateus, Jaguaré Noroeste: Ecoporanga, Água Doce do Norte, Vila Pavão, Barra de São Francisco, Nova Venécia, Mantenópolis, Águia Branca

O levantamento projetado pelo Núcleo Interinstitucional aponta que as regiões Central Serrana, Central Sul, Litoral Sul, Nordeste, Centro-Oeste e Metropolitana apresentaram aumento do dia 9 ao dia 16 de abril. As áreas envolvem 46 municípios.

A expectativa é sempre a de que o Rt se mantenha abaixo de 1, o que representa que o ritmo de contágio está desacelerando. Quando o número está acima de 1, significa que a transmissão está aumentando. Por exemplo: se o Rt é 1, quer dizer que 100 pessoas podem transmitir a doença para outras 100 pessoas.

O diretor de Integração e Projetos Especiais do Instituto Jones dos Santos Neves (IJSN), Pablo Lira, observa que os números significam uma oscilação natural do comportamento da pandemia no Estado. Segundo ele, a preocupação se instala quando há aumento sustentado dos índices, o que não é apontado por ele nos estudos.

"Das 10 microrregiões, somente a Litoral-Sul e a Metropolitana estão com taxa acima de 1. A Litoral Sul estava no final de março com 1,19, caiu para 0,32 e depois voltou para 1,44. A Centro-Oeste caiu de 1,2 para 0,2 e subiu muito forte para 0,9" Pablo Lira - Diretor do IJSN

LITORAL-SUL

Na região Litoral-Sul, a taxa de transmissão era 0,32 no dia 9 de abril. Neste cenário, 100 pessoas transmitiam Covid-19 para outras 32. No dia 16 do mesmo mês, o índice foi para 1,44, quando 100 pessoas passam a doença para mais 144.

Taxa de transmissão da Covid-19 - Litoral Sul Crédito: Divulgação/NIEE

METROPOLITANA

Nesta microrregião, a taxa de transmissão era 0,75 no dia 9 de abril. No dia 16 do mesmo mês, o índice foi para 1,06.

Taxa de transmissão da Covid-19 - Metropolitana Crédito: Divulgação/NIEE

CENTRAL SERRANA

Nos municípios desta microrregião, no dia 9 de abril, o Rt era 0,55, quando 100 pessoas passavam o novo coronavírus para 55. No dia 16 de abril, a taxa saltou para 0,68.

Taxa de transmissão da Covid-19 - Central Serrana Crédito: Divulgação/NIEE

NORDESTE

No dia 9 de abril, o Rt da microrregião Nordeste estava em 0,79. Sete dias depois, a taxa mudou para 0,82.

Taxa de transmissão da Covid-19 - Nordeste Crédito: Divulgação/NIEE

CENTRO OESTE

No dia 9 de abril, o Rt da microrregião Centro-Oeste estava em 0,2. Neste caso, 100 pacientes diagnosticados com o vírus poderiam afetar mais 20 pessoas saudáveis. Já no dia 16, o Rt mudou para 0,93.

Taxa de transmissão da Covid-19 - Centro-Oeste Crédito: Divulgação/NIEE

CENTRAL-SUL

Na microrregião Central-Sul o Rt era 0,29 no dia 9 de abril. No dia 16, o número passou para 0,85.

Taxa de transmissão da Covid-19 - Central Sul Crédito: Divulgação/NIEE

RT NO ESTADO, GRANDE VITÓRIA E INTERIOR

Conforme informações extraídas quinta-feira (6) do Painel Covid-19, o Rt do Estado estava 0,96 no dia 16 de abril, ou seja, 100 pessoas transmitiam o vírus para 96. No dia 9 de abril, o índice era 0,7.

Levando em consideração o atual cenário da pandemia no Brasil e no Estado, os números foram comemorados pelo governador Renato Casagrande durante pronunciamento virtual realizado nesta sexta-feira (7).

"A taxa de transmissão continua abaixo de 1. Isso mostra que a pandemia está em queda. No dia 16 de abril, fechamos uma taxa de 0,96. Vamos fechar a semana 22 também abaixo de um, com base nos dados que a gente tem " Renato Casagrande - Governador

A Grande Vitória também apresentou aumento no mesmo período. No dia 9 de abril estava em 0,71, quando 100 pessoas infectavam outras 71. Na semana seguinte, no dia 16, a taxa era 1.05.