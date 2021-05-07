Governo do Espírito Santo divulga 54º mapa de risco Crédito: Divulgação | Governo do Espírito Santo

O 54º Mapa de Risco divulgado nesta sexta-feira (7) pelo governo do Estado indica que os municípios da Grande Vitória permanecem classificados em risco alto. Em comparação com o documento vigente, o número de cidades em risco moderado saltou de 22 para 42. Outra novidade é que a partir da semana que vem, o Estado volta a ter regiões em risco baixo.

Your browser does not support the audio element. Grande Vitória permanece em risco alto e 42 municípios estão no moderado

A Matriz de Risco de Convivência considera no eixo de ameaça: o coeficiente de casos ativos por município dos últimos 28 dias, além da quantidade de testes realizados por grupo de mil habitantes e a média móvel de óbitos dos últimos 14 dias.

Já o eixo de vulnerabilidade considera a taxa de ocupação de leitos potenciais de UTI exclusivos para tratamento da Covid-19 , isto é, a disponibilidade máxima de leitos para tratamento da doença. O mapeamento de risco teve início em abril do ano passado.

Antes apresentar o mapa de risco, Casagrande revelou números que indicam a realidade da pandemia em solo capixaba. Segundo ele, o Espírito Santo registra a queda nos óbitos pela quarta semana epidemiológica seguida.

"Tivemos 340 óbitos na semana passada. Na anterior, 459. Antes, 479. E 511 foi a semana em que mais pessoas perderam a vida no Estado. Estamos caindo, vamos fechar hoje com um registro de 215 ou 220 óbitos", detalha Casagrande.

De acordo com o governador, outra boa notícia está relacionada à taxa de ocupação de leitos de UTI destinados ao tratamento de pessoas diagnosticadas com Covid-19. "Hoje fechamos em 78,5%. Então, estamos abaixo de 80%. Isso é importante, porque altera o grau de risco para diversos municípios. Mas é uma taxa alta ainda", ressalta o governador.

Comparação dos mapas 53º (vigente) e 54º válido a partir de segunda (10) Crédito: Divulgação | Governo do Espírito Santo

VEJA COMO FICA A CLASSIFICAÇÃO DE CADA MUNICÍPIO

RISCO BAIXO: Águia Branca, Baixo Guandu, Governador Lindenberg, Ibatiba, Iconha, Itaguaçu, Itarana, Jaguaré, Jerônimo Monteiro, Muqui, São Roque do Canaã e Vila Pavão.

RISCO MODERADO: Afonso Cláudio, Água Doce do Norte, Alfredo Chaves, Alto Rio Novo, Apiacá, Aracruz, Atílio Vivácqua, Barra de São Francisco, Bom Jesus do Norte, Brejetuba, Castelo, Colatina, Conceição da Barra, Divino de São Lourenço, Domingos Martins, Dores do Rio Preto, Fundão, Ibiraçu, Ibitirama, Itapemirim, Iúna, João Neiva, Laranja da Terra, Linhares, Marilândia, Mimoso do Sul, Montanha, Mucurici, Nova Venécia, Pancas, Piúma, Ponto Belo, Rio Novo do Sul, Santa Leopoldina, Santa Maria de Jetibá, Santa Teresa, São Domingos do Norte, São Gabriel da Palha, São Mateus, Sooretama, Vargem Alta e Venda Nova do Imigrante.