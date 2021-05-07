Coronavírus: ES registra 9.835 mortes e passa de 446 mil casos

Pacientes ainda chegam aos hospitais do ES Crédito: Helio Filho/Secom ES

Nas últimas 24 horas, foram identificados 1.704 novos casos, chegando a 446.608 pessoas infectadas desde o início da pandemia.

Na lista dos municípios mais afetados, a Serra é a cidade com mais pessoas infectadas: 56.612. Vila Velha aparece em segundo, com 55.045 confirmações da doença, seguido por Vitória (48.262) e Cariacica (34.826).

No recorte por bairros, Jardim Camburi, na Capital, segue no topo do ranking, com um total de 7.264 casos confirmados. Em segundo lugar está o bairro Praia da Costa (5.708), em Vila Velha.

Até esta sexta-feira (07), mais de 1,3 milhão de testes já foram realizados para identificar a Covid-19 em território capixaba. O número de curados chegou a 420.841, sendo 1.910 nas últimas 24 horas. A taxa de letalidade da doença está em 2,2% no Estado.