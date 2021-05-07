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Pandemia

Coronavírus: ES registra 9.835 mortes e passa de 446 mil casos

Segundo dados da Secretaria de Saúde (Sesa), foram contabilizados 44 mortes e 1.704 novos casos nas últimas 24 horas
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

07 mai 2021 às 17:47

Publicado em 07 de Maio de 2021 às 17:47

Primeiro paciente vindo de Rondônia que chegou neste domingo, às 14h, no Aeroporto de Vitória. O paciente foi transferido para o Hospital Estadual Dr. Jayme Santos Neves.
Pacientes ainda chegam aos hospitais do ES Crédito: Helio Filho/Secom ES
Mais 44 mortes foram registradas no Espírito Santo nesta sexta-feira (07). O número total de óbitos provocados pelo coronavírus, desde o início da pandemia em março de 2020, chegou a 9.835. Os dados são do Painel Covid-19, ferramenta da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa)
Nas últimas 24 horas, foram identificados 1.704 novos casos, chegando a 446.608  pessoas infectadas desde o início da pandemia.

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Na lista dos municípios mais afetados, a Serra é a cidade com mais pessoas infectadas: 56.612. Vila Velha aparece em segundo, com 55.045 confirmações da doença, seguido por Vitória (48.262) e Cariacica (34.826). 
No recorte por bairros, Jardim Camburi, na Capital, segue no topo do ranking, com um total de 7.264 casos confirmados. Em segundo lugar está o bairro Praia da Costa (5.708), em Vila Velha. 
Até esta sexta-feira (07), mais de 1,3 milhão de testes já foram realizados para identificar a Covid-19 em território capixaba. O número de curados chegou a 420.841, sendo 1.910 nas últimas 24 horas. A taxa de letalidade da doença está em 2,2% no Estado.
A vacinação contra a Covid-19 também continua no Espírito Santo. Até o momento, 722.677 pessoas já haviam recebido a primeira dose da vacina no Estado.

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