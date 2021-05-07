Veja como será o funcionamento do comércio e restaurantes no ES na próxima semana

Com o novo mapa de risco apresentado nesta sexta-feira (7) pelo governador Renato Casagrande, mais cidades do Espírito Santo entraram para a classificação de risco moderado e algumas foram para o risco baixo.
Saiba como será o funcionamento do comércio e restaurantes no ES na próxima semana
Com isso, elas terão a ampliação dos dias e horários de funcionamento do comércio, serviços e restaurantes. Aquelas no risco baixo, inclusive, ficam livres de qualquer restrição para as atividades comerciais.
As cidades da Grande Vitória seguem em risco alto. Nelas, continuam em vigor as mesmas regras, com comércio de rua abrindo das 10h às 18h de segunda a sexta-feira, e de 10h às 14h aos sábados. No domingo não há permissão para funcionar. O horário estendido do comércio que valeu nesta semana em função do Dia das Mães termina neste sábado (8).
Já nos municípios que migram a partir de segunda-feira (10) para o risco moderado (42 ao todo), o comércio volta a ter funcionamento normal. Os bares também voltam a abrir, porém com limitação de horário. Estão classificados dessa forma grandes polos regionais como Linhares, São Mateus e Colatina.
Pela primeira vez desde o início da terceira onda da pandemia de coronavírus, há no mapa de risco municípios classificados como risco baixo, 12 no total. Neles, não há qualquer restrição para o funcionamento das atividades econômicas. Não há cidades no risco extremo.
Veja abaixo como fica o funcionamento em cada classificação de risco
RISCO ALTO - 24 cidades
Comércio
- Comércio de rua não essencial abre de segunda a sexta-feira, das 10h às 18h, e, no sábado, das 10h às 14h. Não pode funcionar aos domingos.
- Os shoppings podem funcionar de segunda a sexta-feira, de 12h às 20h e, no sábado, das 12h às 16h.
- As restrições não valem para estabelecimentos essenciais, que são farmácias, comércio atacadista, distribuidoras de gás de cozinha e de água, supermercados, padarias, lojas de produtos alimentícios, lojas de cuidados animais e insumos agrícolas, postos de combustíveis, borracharias, oficinas mecânicas, casas lotéricas e bancos.
Bares e restaurantes
- As lanchonetes, cafeterias, restaurantes, lojas de conveniência e distribuidoras de bebidas alcoólicas podem funcionar entre 10h e 20h de segunda a sexta-feira, e das 10h às 16h no sábado.
- É proibido o consumo presencial de bebidas alcoólicas e a venda nas modalidades take away e drive thru em distribuidoras de bebidas, lojas de conveniência e similares.
- Os restaurantes em shoppings podem funcionar das 12h às 20h de segunda à sexta-feira, e no sábado das 12h às 16h.
- Bares não abrem.
RISCO MODERADO - 42 cidades
Comércio
- Funciona normalmente, sem restrição de dia ou horário.
Bares e restaurantes
- Bares, lanchonetes, restaurantes, lojas de conveniência e distribuidoras de bebidas alcoólicas podem funcionar de segunda a sábado, das 7h às 22h e, no domingo, das 7h às 16h.
RICOS BAIXO - 12 cidades
- Não há restrição de dia ou horário para nenhuma atividade comercial, incluindo bares e restaurantes.
- Estabelecimentos ainda têm que manter medidas preventivas de redução do rico de contágio, como uso de máscara por clientes e trabalhadores, disponibilização de álcool em gel e manutenção do distanciamento social.