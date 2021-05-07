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Novo mapa de risco

Veja como será o funcionamento do comércio e restaurantes no ES na próxima semana

Pela primeira vez desde a quarentena estadual, há cidades em risco baixo, onde não há restrição de dia e horário para atividades comerciais. Grande Vitória segue em risco alto

Publicado em 07 de Maio de 2021 às 19:20

Natalia Bourguignon

Natalia Bourguignon

Publicado em 

07 mai 2021 às 19:20
Movimentação no comércio de rua no Centro de Vitória
Movimentação no comércio de rua no Centro de Vitória Crédito: Vitor Jubini
Com o novo mapa de risco apresentado nesta sexta-feira (7) pelo governador Renato Casagrande, mais cidades do Espírito Santo entraram para a classificação de risco moderado e algumas foram para o risco baixo.
Saiba como será o funcionamento do comércio e restaurantes no ES na próxima semana
Com isso, elas terão a ampliação dos dias e horários de funcionamento do comércio, serviços e restaurantes. Aquelas no risco baixo, inclusive, ficam livres de qualquer restrição para as atividades comerciais.

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As cidades da Grande Vitória seguem em risco alto. Nelas, continuam em vigor as mesmas regras, com comércio de rua abrindo das 10h às 18h de segunda a sexta-feira, e de 10h às 14h aos sábados. No domingo não há permissão para funcionar. O horário estendido do comércio que valeu nesta semana em função do Dia das Mães termina neste sábado (8).
Já nos municípios que migram a partir de segunda-feira (10) para o risco moderado (42 ao todo), o comércio volta a ter funcionamento normal. Os bares também voltam a abrir, porém com limitação de horário. Estão classificados dessa forma grandes polos regionais como Linhares, São Mateus e Colatina.
Pela primeira vez desde o início da terceira onda da pandemia de coronavírus, há no mapa de risco municípios classificados como risco baixo, 12 no total. Neles, não há qualquer restrição para o funcionamento das atividades econômicas. Não há cidades no risco extremo.

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Veja abaixo como fica o funcionamento em cada classificação de risco

RISCO ALTO - 24 cidades

Comércio

  • Comércio de rua não essencial abre de segunda a sexta-feira, das 10h às 18h, e, no sábado, das 10h às 14h. Não pode funcionar aos domingos.
  • Os shoppings podem funcionar de segunda a sexta-feira, de 12h às 20h e, no sábado, das 12h às 16h.
  • As restrições não valem para estabelecimentos essenciais, que são farmácias, comércio atacadista, distribuidoras de gás de cozinha e de água, supermercados, padarias, lojas de produtos alimentícios, lojas de cuidados animais e insumos agrícolas, postos de combustíveis, borracharias, oficinas mecânicas, casas lotéricas e bancos.

Bares e restaurantes

  • As lanchonetes, cafeterias, restaurantes, lojas de conveniência e distribuidoras de bebidas alcoólicas podem funcionar entre 10h e 20h de segunda a sexta-feira, e das 10h às 16h no sábado.
  • É proibido o consumo presencial de bebidas alcoólicas e a venda nas modalidades take away e drive thru em distribuidoras de bebidas, lojas de conveniência e similares.
  • Os restaurantes em shoppings  podem funcionar das 12h às 20h de segunda à sexta-feira, e no sábado das 12h às 16h.
  • Bares não abrem.
Governo do Espírito Santo divulga 54º mapa de risco. Classificação dos municípios vale entre os dias 10 e 16 de maio de 2021
Governo do Espírito Santo divulga 54º mapa de risco Crédito: Divulgação | Governo do Espírito Santo

RISCO MODERADO - 42 cidades

Comércio

  • Funciona normalmente, sem restrição de dia ou horário.

Bares e restaurantes

  • Bares, lanchonetes, restaurantes, lojas de conveniência e distribuidoras de bebidas alcoólicas podem funcionar de segunda a sábado, das 7h às 22h e, no domingo, das 7h às 16h.

RICOS BAIXO - 12 cidades

  • Não há restrição de dia ou horário para nenhuma atividade comercial, incluindo bares e restaurantes.
  • Estabelecimentos ainda têm que manter medidas preventivas de redução do rico de contágio, como uso de máscara por clientes e trabalhadores, disponibilização de álcool em gel e manutenção do distanciamento social.

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