10 mil acordos de redução ou suspensão de jornada são feitos em 1 semana no ES

Carteira de Trabalho: nova MP permite acordos para redução de jornada ou suspensão de contrato Crédito: Fernando Madeira

Desde a última quarta-feira (28), quando começou a valer, até às 15h30 desta quinta, foram firmados 10.777 acordos entre empresas e trabalhadores no Estado. O número de funcionários e empresas não foi divulgado de forma regional, mas tende a ser ainda maior já que alguns acordos são feitos de forma coletiva, com o sindicato.

No país, já são meio milhão de trabalhadores incluídos no programa e que, por isso, vão receber o Benefício Emergencial de Preservação do Emprego e da Renda (BEm) do governo federal para complementar a renda.

Os dados do país mostram que 46,8% dos acordos firmados foram para suspensão de contratos. Para redução de jornada e salário em 70% foram 29,5%. Tiveram menos adesões as reduções de 50% da jornada (17,2% dos acordos) e de 25% (com 6,36%).

Mais de 150 mil empresas brasileiras já optaram pelo programa nessa nova edição, sendo mais da metade delas do setor de serviços, um dos mais prejudicados pela pandemia do coronavírus . Na sequência aparecem o comércio (25% dos acordos) e a indústria (14,7%).

A nova MP trabalhista segue os moldes do antigo programa, tendo como objetivo a manutenção dos empregos, e tem validade de 120 dias, podendo ser prorrogado por meio de decreto.

O programa prevê uma garantia provisória do emprego pelo mesmo período de corte de jornada e salário ou de suspensão de contrato. Se a redução valer por quatro meses, a estabilidade provisória valerá por quatro meses após a retomada integral do contrato.

Qualquer empregador pode aderir, com exceção de órgãos públicos, empresas estatais e organismos internacionais. Serão beneficiados também empregados domésticos, empregados com jornada parcial e aprendizes.

O valor pago pela hora de trabalho deverá ser mantido. Se um trabalhador ganha R$ 2.500 para trabalhar 44 horas na semana e a jornada for reduzido em 50%, ele precisará trabalhar 22 horas na semana e ganhar R$ 1.250, mais a complementação do governo.

Nenhum trabalhador com redução de jornada de trabalho poderá receber menos de um salário mínimo (R$ 1.100) depois de somados o salário e a complementação do governo.

ACORDOS E CÁLCULO DO BEM

Para reduzir a jornada a empresa precisará negociar com os empregados ou com o sindicato. O mesmo vale para a suspensão temporária do contrato de trabalho.

Veja abaixo como funciona as regras para cada modalidade e o cálculo do benefício:

Regras para redução de 25% na jornada e no salário

Pode ser negociada de forma individual com empregados que recebem até três salários mínimos (R$ 3.300 mensais);

Pode ser negociada de forma individual com empregados que ganham duas vezes acima do teto do INSS (R$ 12.867,14 mensais) com ensino superior;

Pode ser negociada de forma individual com empregados que ganham entre R$ 3.300,01 e 12.867,13;

A compensação do governo federal vai variar de acordo com o salário do empregado e quanto ele poderia receber de seguro-desemprego.



Regras para redução de 50% na jornada e no salário

Pode ser negociada de forma individual com empregados que recebem até três salários mínimos (R$ 3.300 mensais);

Pode ser negociada de forma individual com empregados que ganham duas vezes acima do teto do INSS (R$ 12.867,14 mensais) com ensino superior;

Precisa ser negociada de forma coletiva com empregados que ganham entre R$ 3.300,01 e 12.867,13;

com empregados que ganham entre R$ 3.300,01 e 12.867,13; A compensação do governo federal vai variar de acordo com o salário do empregado e quanto ele poderia receber de seguro-desemprego.

Regras para redução de 70% na jornada e no salário

Pode ser negociada de forma individual com empregados que recebem até três salários mínimos (R$ 3.300 mensais);

Pode ser negociada de forma individual com empregados que ganham duas vezes acima do teto do INSS (R$ 12.867,14 mensais) com ensino superior;

Precisa ser negociada de forma coletiva com empregados que ganham entre R$ 3.300,01 e 12.867,13;

com empregados que ganham entre R$ 3.300,01 e 12.867,13; A compensação do governo federal vai variar de acordo com o salário do empregado e quanto ele poderia receber de seguro-desemprego.

Regras para suspensão temporária do contrato de trabalho