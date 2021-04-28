AGazeta

AGazeta

Sair
Assine
Sair
Entrar

ENTRAR
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Flexibilização trabalhista

Entenda as regras da nova medida de redução de jornada e salário

MP prevê estabilidade provisória e traz regras para o pagamento do novo BEm. No Espírito Santo, a expectativa é que 180 mil empregos possam ser preservados com a autorização do corte de jornada. Veja como vai funcionar

Publicado em 27 de Abril de 2021 às 21:00

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

27 abr 2021 às 21:00
Carteira de Trabalho e previdência social
Carteira de Trabalho: nova MP vai autorizar novamente a redução de salário Crédito: Fernando Madeira
Cerca de 180 mil trabalhadores no Espírito Santo poderão ter os empregos mantidos com a reedição de medidas provisórias assinadas nesta terça-feira (27) pelo presidente Jair Bolsonaro. Os textos autorizam novamente a redução de jornada e salários ou suspensão de contratos de trabalho, além de prorrogar o pagamento do FGTS para as empresas, entre outras ações para combater os efeitos da pandemia do coronavírus no mercado de trabalho e evitar demissões.
O texto deve ser publicado nesta quarta-feira (28) no Diário Oficial da União (DOU) com todos os detalhes. O documento, que segue os moldes do antigo programa, tem como objetivo a manutenção dos empregos e terá validade de 120 dias, podendo ser prorrogado por meio de decreto.

Veja Também

Governo autoriza empresas a fazerem nova redução de jornada e salário

Corte de jornada pode garantir emprego para 180 mil até agosto no ES

Entenda abaixo o ponto a ponto das medidas.

COMO FUNCIONARÁ A REDUÇÃO DE JORNADA

A medida permite que empregadores e empregados façam acordos para reduzir jornadas e salários em 25%, 50% ou 75%. Também há a possibilidade de suspensão total do contrato.
As medidas poderão ser adotadas por até quatro meses e precisam ser comunicadas ao governo para pagamento da compensação. É permitido que empregadores combinem as duas medidas, por exemplo, concedendo redução de jornada por dois meses e suspensão do contrato por mais dois.

QUAIS TRABALHADORES PODEM SER AFETADOS

Qualquer empregador pode aderir, com exceção de órgãos públicos, empresas estatais e organismos internacionais. Serão beneficiados também empregados domésticos, empregados com jornada parcial e aprendizes.

COMPLEMENTAÇÃO DA RENDA VIRÁ PELO "BEM"

Os trabalhadores afetados receberão uma compensação do governo federal, chamada de Benefício Emergencial (BEm), que “repõe” pelo menos parcialmente a remuneração que foi cortada do trabalhador.
O valor é calculado sobre o seguro-desemprego que o trabalhador receberia caso fosse demitido, que varia entre R$ 1,1 mil e R$ 1,9 mil a depender da faixa salarial que ele tem.

Veja Também

Entenda o que explica a alta do emprego formal em plena crise no ES

Mulheres dão um drible no machismo e conquistam espaço no setor de TI

Por exemplo: quem tiver o salário e a jornada reduzidos em 25%, terá 75% do salário pago pelo empregador e direito a receber 25% da parcela do seguro-desemprego.
Já quem tiver o contrato suspenso, o pagamento da compensação do governo será de 100% do valor que o trabalhador receberia de Seguro-Desemprego.

ACORDO

Para reduzir a jornada a empresa precisará negociar com os empregados ou com o sindicato. O mesmo vale para a suspensão temporária do contrato de trabalho.
O acordo individual – direto entre a empresa e o empregado – vale para trabalhadores que ganham até três salários mínimos (R$ 3.300) por mês em todas as situações: redução de jornada e suspensão de contrato.
Para quem tem salários acima disso e até R$ 12,8 mil, é exigido o acordo via sindicato quando o corte de jornada superar 25% e em caso de suspensão de contrato.
No caso de trabalhadores com renda acima de R$ 12,8 mil, por terem um tratamento diferente na Consolidação das Leis Trabalhistas (CLT), também vale o acordo individual em qualquer caso.

Veja Também

Funchal assume Secretaria de Fazenda e vira número 2 no Ministério da Economia

Diálogo com o Congresso será desafio de Funchal como o nº 2 da Economia

ESTABILIDADE

O programa prevê uma garantia provisória do emprego pelo mesmo período de corte de jornada e salário ou de suspensão de contrato. Se a redução valer por quatro meses, a estabilidade provisória valerá por quatro meses após a retomada integral do contrato.
A empresa que demitir sem justa causa no período de estabilidade deverá pagar, além das parcelas rescisórias previstas na legislação, uma indenização sobre o salário a que o empregado teria direito no período de estabilidade.

RECEBIMENTO INDEVIDO

Diferente da rodada anterior, o trabalhador que receber o BEm de forma indevida terá o valor compensado futuramente, quando receber seguro-desemprego ou abono salarial. Anteriormente, a previsão era de que a pessoa entrasse apenas na dívida ativa federal.

A PARTIR DE QUANDO A AUTORIZAÇÃO PASSA A VALER

As empresas poderão celebrar acordos a partir da data de publicação da MP, prevista para esta quarta-feira (28). Os acordos não poderão retroagir, ou seja, só valerão após a data de publicação.
Após a celebração do acordo, as empresas devem avisar ao governo. Para os empregadores pessoa-jurídica, isso deve ser feito pelo sistema Empregador Web. Já os empregadores pessoa-física deverão acessar o Portal de Serviços gov.br, na aba "Benefício Emergencial", para fazer o ajuste.

Veja Também

Prova de vida do INSS e auxílios emergenciais atraem novos golpes

Moda dos leilões on-line atrai criminosos; saiba como se proteger

FGTS

Uma segunda medida provisória permite que as empresas adiem o recolhimento de FGTS por quatro meses, uma flexibilização que também ocorreu no ano passado. Poderão ser postergadas as parcelas de abril, maio, junho e julho.
O empregador, contudo, terá até o fim do ano para fazer o pagamento total ao Fundo de Garantia, ainda que forma parcelada a partir de setembro.

FÉRIAS E HOME OFFICE

A mesma MP permite que os empregadores antecipem férias de forma individual, postergando o pagamento do terço de férias, concedam férias coletivas, antecipem feriados e compensem folgas adquiridas por meio do banco de horas em até 18 meses. Também facilita a mudança do regime de trabalho do presencial para o home office.
* Com informações da agência Folhapress e dos portais Estadão e O Globo.

Veja Também

Desemprego na pandemia supera o pior da mais longa recessão

Corte do Orçamento ameaça 2,8 mil imóveis do Minha Casa Minha Vida no ES

ES deve receber R$ 193 milhões com novo leilão de petróleo no fim do ano

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Mercado de trabalho governo federal Redução de jornada
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Casa Ilha do Boi - processo Hugo Soares de Souza
Casa na Ilha do Boi é disputada na Justiça por investigado na máfia do vinho
Imagem de destaque
A nova lógica das nacionalizações
A Prefeitura de Linhares deve R$ 800 mil em direitos autorais, segundo o Ecad
Escritório de artistas acusa prefeitura do ES de calote e vai à Justiça

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados