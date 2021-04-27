Governo autoriza empresas a fazerem nova redução de jornada e salário

Carteira de Trabalho Crédito: Fernando Madeira

A medida permite que empregadores e empregados firmem acordos de redução de jornada e salários nos percentuais de 25%, 50% ou 70%. Há também a possibilidade de suspensão temporária dos contratos de trabalho.

Por ser uma medida provisória, o programa passa a valer logo após a publicação do texto no Diário Oficial da União, o que deve ocorrer nesta quarta, e precisa do aval do Congresso em até 120 dias. A reedição da MP vem sendo demandada pelo empresariado desde quando a autorização anterior perdeu a validade, em 1º de janeiro.

NOVO BENEFÍCIO EMERGENCIAL VAI COMPENSAR PERDAS

Os trabalhadores afetados pelos cortes terão uma compensação parcial do governo, o chamado Benefício Emergencial (BEm), que também foi pago em 2020.

O BEm será calculado com base no valor do seguro-desemprego e no percentual do corte de jornada no trabalhador. O teto do auxílio, portanto, seria pago em caso de suspensão de contrato e seria no valor do seguro-desemprego, que atualmente pode chegar a R$ 1.911,84.

Em um acordo para redução de 50%, por exemplo, o empregado recebe 50% do salário da empresa e 50% da parcela do seguro-desemprego que teria direito.

As projeções do governo apontam potencial de 4,79 milhões de acordos no país. O crédito extraordinário para bancar a medida será de R$ 9,97 bilhões, sendo R$ 9,8 bilhões para o pagamento do BEm, que também pode durar até quatro meses.

Uma inovação da nova rodada é a previsão de que eventuais pagamentos indevidos e não restituídos pelo trabalhador poderão ser compensados com requerimentos futuros de seguro-desemprego ou abono salarial. Pela norma anterior, esses valores ficavam apenas inscritos em dívida ativa.

EMPRESAS PRECISAM FAZER ACORDOS

A adesão continua sendo por acordo e abrange todos os empregadores, com exceção de órgãos públicos, empresas estatais e organismos internacionais. Serão beneficiados também empregados domésticos, empregados com jornada parcial e aprendizes.

O acordo individual – direto entre a empresa e o empregado – vale para trabalhadores que ganham até três salários mínimos (R$ 3.300) por mês em todas as situações: redução de jornada e suspensão de contrato.

Para quem tem salários acima disso e até R$ 12,8 mil, é exigido o acordo via sindicato quando o corte de jornada superar 25% e em caso de suspensão de contrato.

No caso de trabalhadores com renda acima de R$ 12,8 mil, por terem um tratamento diferente na Consolidação das Leis Trabalhistas (CLT), também vale o acordo individual em qualquer caso.

ADIAMENTO DO RECOLHIMENTO DO FGTS E DO PAGAMENTO DO TERÇO DE FÉRIAS

Uma segunda MP assinada por Bolsonaro permite que empresas adiem por até quatro meses o recolhimento de Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) dos empregados - vencimentos de maio a agosto.

No caso do adiamento do FGTS, a suspensão será temporária e terá que ser compensada depois pelo patrão, podendo ser em até quatro parcelas iniciadas em setembro. O direito ao depósito de 8% do salário em conta do FGTS do trabalhador não muda.