Saiba o calendário de pagamento e o valor das parcelas do 13° do INSS

Aposentados vão receber recursos de forma antecipada para ajudar no avanço da economia Crédito: Siumara Gonçalves/Arquivo AG

No Espírito Santo, são 586 mil segurados da Previdência contemplados com o abono salarial, geralmente pago mais para o fim do ano. No país, vão receber 31 milhões de beneficiários.

As parcelas serão pagas conforme o calendário em que são creditados os benefícios como aposentadorias, pensões e auxílios-doença. O pagamento ocorrerá em duas parcelas. A primeira, correspondente a 50% do benefício devido no mês de maio de 2021, será paga entre 25 de maio e 8 de junho.

Confira o calendário e o valor das parcelas de cada grupo de aposentados e pensionistas.