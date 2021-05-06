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Saiba o calendário de pagamento e o valor das parcelas do 13° do INSS

No ES, quase 600 mil aposentados e pensionistas vão receber, a partir do fim de maio, o primeiro depósito do abono salarial que será antecipado devido à pandemia

Publicado em 06 de Maio de 2021 às 11:57

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

06 mai 2021 às 11:57
Dinheiro, moedas, real
Aposentados vão receber recursos de forma antecipada para ajudar no avanço da economia Crédito: Siumara Gonçalves/Arquivo AG
A pandemia do novo coronavírus que vive uma nova fase complexa levou o governo federal a antecipar mais uma vez o pagamento do décimo terceiro salário dos aposentados e pensionistas do Instituto Nacional de Seguro Social (INSS) para ajudar na movimentação da economia.
No Espírito Santo, são 586 mil segurados da Previdência contemplados com o abono salarial, geralmente pago mais para o fim do ano. No país, vão receber 31 milhões de beneficiários.
As parcelas serão pagas conforme o calendário em que são creditados os benefícios como aposentadorias, pensões e auxílios-doença. O pagamento ocorrerá em duas parcelas. A primeira, correspondente a 50% do benefício devido no mês de maio de 2021, será paga entre 25 de maio e 8 de junho.
Confira o calendário e o valor das parcelas de cada grupo de aposentados e pensionistas.
Com informações de agências.

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