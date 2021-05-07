Nas escolas de ensino médio, a autorização para retorno somente nos municípios de risco moderado e baixo Crédito: Carlos Alberto Silva

As escolas com turmas de educação infantil e primeiro ciclo do ensino fundamental (1º ao 5º ano) no Espírito Santo , mesmo situadas em municípios de risco alto para a transmissão da Covid-19 , vão ser autorizadas a retomar as atividades presenciais a partir da próxima segunda-feira (10). O segundo ciclo do fundamental e o ensino médio permanecem com o ensino remoto. A decisão foi anunciada pelo governador Renato Casagrande , em pronunciamento na tarde desta sexta-feira (7).

A retomada deverá ser feita com 50% de ocupação das salas de aula, assim como já ocorre nas cidades em risco moderado e baixo. "Essa faixa etária, de crianças até nove, 10 anos, equivale a 1,32% dos casos", ressaltou o governador.

Your browser does not support the audio element. ES autoriza volta às aulas presenciais da Educação Infantil e Fundamental I

A decisão pela reabertura das escolas nos municípios de risco alto se baseou na melhoria dos indicadores da pandemia no Estado, mas a retomada será gradativa, frisou Casagrande, para que o Espírito Santo se mantenha em queda no número de casos, internações e mortes provocadas pela Covid-19.

No mapa que terá vigência de segunda-feira (10) a domingo (16), 26 cidades estarão em risco alto, incluindo as da Grande Vitória

"Estamos fazendo isso porque a pandemia está arrefecendo, está nessa fase de descida. Se estivesse na subida, seria diferente", justificou Casagrande.

O governador disse ainda que a medida será adotada após muito debate envolvendo representantes dos profissionais da educação, das escolas e do Ministério Público. Nem todos concordaram com a flexibilização, mas, na avaliação de Casagrande, é a decisão mais madura.

O governo do Estado contou também com uma manifestação da Sociedade de Infectologia do Espírito Santo, pontuando o baixo índice de contágio entre crianças até os 10 anos - idade em que, normalmente, se conclui o ensino fundamental I.

"As crianças contagiam menos. Há baixa transmissão entre crianças, e delas para os professores, mesmo nos locais onde houve retorno das aulas", citou Casagrande, numa referência aos dados apresentados pela entidade médica.

Além disso, afirmou o governador, o Ministério Público fez uma notificação recomendatória para que todos os gestores, de escolas públicas e particulares, façam as adequações necessárias para garantir a segurança no retorno presencial.

Para o ensino fundamental II (6º ao 9º ano), médio, cursos técnicos e superiores nos municípios de risco alto, o ensino permanece remoto até que os indicadores da pandemia permitam novas flexibilizações. Nesses segmentos, o atendimento presencial só está autorizado se for individual, do professor e aluno.

SUSPENSÃO

A suspensão das aulas presenciais ocorreu em março - oficialmente, a partir do dia 22, mas algumas fecharam antes, no dia 18 - devido à quarentena implementada pelo governo para conter o avanço da Covid-19 na fase mais crítica da pandemia no Estado. As restrições estavam previstas até 4 de abril, período durante o qual o mapa de risco ficou suspenso em todo o Espírito Santo.