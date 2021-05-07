Entenda como ficam as aulas da educação infantil ao ensino superior no ES

Ensino médio, cursos técnicos e ensino superior

Já autorizadas a funcionar nas cidades de risco baixo e moderado de transmissão da Covid-19, as escolas situadas em municípios de risco alto também poderão oferecer aulas presenciais a partir de segunda-feira (10), contemplando todo o Estado.

Para as crianças do 1º ao 5º ano foi liberada a aula presencial a partir de segunda-feira (10) nos municípios de risco alto para a Covid-19, desde que a ocupação das turmas não ultrapasse os 50%. Para este grupo, as aulas já estavam liberadas em cidades em riscos baixo e moderado.

O atendimento presencial de alunos do 6º ao 9º ano só está autorizado nas cidades de risco alto se for individual. Para as demais atividades, ensino remoto. As aulas na escola são liberadas apenas nas cidades de risco baixo e moderado.