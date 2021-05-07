Policial militar morre por complicações da Covid-19 no ES

Marcos Pereira Vieira, conhecido como Sombra, de 46 anos Crédito: Divulgação 12ª Batalhão da Polícia Militar

Marcos se afastou das funções na polícia no dia 8 de abril, para tratar a doença. Durante o tratamento, o estado de saúde dele se agravou e foi necessário interná-lo na UTI.

Dias depois, já recuperado, o policial comemorou a melhora e fez um vídeo agradecendo as orações feitas a ele e a saída do tratamento intensivo: “Hoje saímos daquela UTI e fomos para o quarto, nosso apartamentinho, e daqui uns dias vamos receber alta”, disse.

Your browser does not support the video tag.

Após a melhora, o quadro de saúde de Marcos voltou a piorar. De acordo com informações da Polícia Militar, ele teve trombose e foi necessário realizar uma nova cirurgia. Após a operação, o policial apresentou complicações e não resistiu.

HOMENAGENS

O amigo Pedro Lourenchi, que trabalhava desde 2015 com Marcos na viatura, conta que ele estava afastado para tratar a doença e que era uma comprometido e muito bem-humorado.

"Uma pessoa muito comprometida com o trabalho, empenhado, dedicado, não media esforços para servir a todos, estava sempre de muito bom humor. Era extremamente apaixonado pela sua família, por Deus e pelo trabalho. A sensação que eu tenho é que não perdi um companheiro de trabalho, perdi um pai. As lembranças serão eternas", disse.

Em uma publicação no Instagram, o 12º Batalhão da Polícia Militar ressaltou o estilo alegre e guerreiro de Marcos. Veja abaixo:

SEPULTAMENTO

O corpo de Marcos será velado na igreja Tabernáculo de Adoração, no bairro São Silvano, em Colatina, até as 17h desta sexta-feira. O enterro será no cemitério do mesmo bairro.