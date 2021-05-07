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Policial militar morre por complicações da Covid-19 no ES

Marcos Pereira Vieira, conhecido como Sombra, morreu na manhã desta sexta-feira (7), aos 46 anos, em um hospital de Colatina. Atualmente, ele trabalhava em Linhares

Publicado em 07 de Maio de 2021 às 12:13

Vinicius Zagoto

Vinicius Zagoto

Publicado em 

07 mai 2021 às 12:13
Policial militar morre por complicações da Covid-19 em Linhares
Marcos Pereira Vieira, conhecido como Sombra, de 46 anos Crédito: Divulgação 12ª Batalhão da Polícia Militar
O policial militar Marcos Pereira Vieira, conhecido como Sombra, morreu na manhã desta sexta-feira (7), aos 46 anos, por complicações da Covid-19. Ele atuou por 25 anos na Polícia Militar e, atualmente, trabalhava em Linhares, no Norte do Espírito Santo. O militar estava internado no hospital particular São Bernardo, em Colatina, na Região Noroeste, e deixa esposa e um casal de filhos.
Marcos se afastou das funções na polícia no dia 8 de abril, para tratar a doença. Durante o tratamento, o estado de saúde dele se agravou e foi necessário interná-lo na UTI. 
Dias depois, já recuperado, o policial comemorou a melhora e fez um vídeo agradecendo as orações feitas a ele e a saída do tratamento intensivo: “Hoje saímos daquela UTI e fomos para o quarto, nosso apartamentinho, e daqui uns dias vamos receber alta”, disse.
Após a melhora, o quadro de saúde de Marcos voltou a piorar. De acordo com informações da Polícia Militar, ele teve trombose e foi necessário realizar uma nova cirurgia. Após a operação, o policial apresentou complicações e não resistiu.

HOMENAGENS

O amigo Pedro Lourenchi, que trabalhava desde 2015 com Marcos na viatura, conta que ele estava afastado para tratar a doença e que era uma comprometido e muito bem-humorado.
"Uma pessoa muito comprometida com o trabalho, empenhado, dedicado, não media esforços para servir a todos, estava sempre de muito bom humor. Era extremamente apaixonado pela sua família, por Deus e pelo trabalho. A sensação que eu tenho é que não perdi um companheiro de trabalho, perdi um pai. As lembranças serão eternas", disse.
Em uma publicação no Instagram, o 12º Batalhão da Polícia Militar ressaltou o estilo alegre e guerreiro de Marcos. Veja abaixo:

SEPULTAMENTO

O corpo de Marcos será velado na igreja Tabernáculo de Adoração, no bairro São Silvano, em Colatina, até as 17h desta sexta-feira. O enterro será no cemitério do mesmo bairro.
Haverá um cortejo feito pelo Corpo de Bombeiros, com apoio do 8° Batalhão da Polícia Militar.

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