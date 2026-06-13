Kid Abelha realiza sonhos em noite de estreia em estádio lotado no Rio

Toller subiu ao palco com uma roupa futurista rosa e vermelha e de óculos coloridos e abriu o show com "Lágrimas e chuva", clássico de 1985, dando o tom da viagem musical de idas e vindas de hits. Ao fundo, ilustrações pop em referência ao artista Roy Lichtenstein acompanharam a canção. Em seguida, foi a vez de "Nada tanto assim", composição de 1984 de Bruno Fortunato e de Leoni, que fez parte da primeira formação da banda, entre os anos de 1981 e 1985.





Ainda na atmosfera dos clássicos que consagraram o Kid como a mais pop banda de rock da década de 1980 vieram "No meio da rua" (1987), do álbum "Tomate", quando a banda carregava na alcunha "Kid Abelha e os abóboras selvagens", e na sequência outro clássico foi cantado com emoção por Toller "Educação sentimental II", faixa título do disco de mesmo nome, lançado em 1985.





Já com o público embarcado na primeira década de sucessos, os telões de led se transformaram em uma grande floresta psicodélica com cogumelos, relógios, onças e gnomos para anunciar a aguardada balada "Na rua, na chuva, na fazenda", composição de Hyldon de 1975 e eternizada na voz de Toller em 1996.





A troca de roupa da cantora para um figurino dourado com lantejoulas azuis anunciou um novo set misturado de clássicos e canções do século XXI, conhecidas por outra geração da arena. O trio tocou a dançante "Alice" (1984) e depois aquietou o público com a singela e emocionante "Amanhã" (1987), outra canção de Tomate e primeira parceria de Toller e Israel. O trecho final do hit foi marcado por um solo vibrante da guitarra de Fortunato.





Outro arranjo que ganhou destaque foi "Nada por mim", escrita por Toller e Herbert Vianna na década de 1980, chamou a atenção dos fãs pela cadência de bossa nova.

Sentada em um banquinho em um clima mais acústico, o trio tocou "Deus (apareça na televisão)", de 1993, e "Peito aberto" (2005), canção escolhida por voto popular para integrar o repertório. Já de pé e dançando, veio o hits dos anos anos 2000 "Eu contra a noite" (2001) e no "No seu lugar", de 1991, esta última cantada em tom de suave protesto, acompanhada por mensagens no telão ironizando a pecha de "banda pop" e " banda erótica", que marcou boa parte da carreira do grupo por conta do repertório considerado ousado e íntimo para a época.