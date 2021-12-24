Morre Beni Borja, o fundador e primeiro baterista do Kid Abelha

Beni Borja permaneceu como empresário do Biquíni Cavadão por nove anos Crédito: Reprodução/ Facebook Beni Borja

Morreu nesta quinta-feira (23), aos 60 anos, Carlos Beni Carvalho de Oliveira Borja, o primeiro baterista do Kid Abelha e o primeiro produtor do Biquíni Cavadão. A morte foi confirmada no Instagram.

Embora seu rosto não seja conhecido do grande público, Beni Borja assina uma série de sucessos do pop rock brasileiro. Entre eles, está "Fixação", que escreveu com Paula Toller e Leoni antes de sair do Kid Abelha, no fim de 1983, meses antes de o grupo lançar seu primeiro álbum.

Borja permaneceu como empresário do Biquíni Cavadão por nove anos, período no qual produziu os seis primeiros discos do grupo, incluindo "Descivilização", lançado em 1991 com sucessos como "Vento Ventania".