Kid Abelha volta e anuncia turnê 'Eu Tive um Sonho', depois de 13 anos de hiato

Kid Abelha volta e anuncia turnê 'Eu Tive um Sonho' Crédito: Reprodução/Instagram/@livenationbr

A banda Kid Abelha voltará a se apresentar após treze anos de hiato. Entre junho e outubro, o grupo circulará pelo Brasil com a turnê "Eu Tive um Sonho", e a informação foi divulgada neste domingo no programa Domingão com Huck, da Globo.

O primeiro show que reunirá a vocalista Paula Toller, o saxofonista George Israel e o guitarrista Bruno Fortunato acontecerá em 12 de junho na Farmasi Arena, no Rio de Janeiro, onde a banda foi criada. O destino final da turnê será Florianópolis, onde o Kid Abelha se apresenta na Arena Opus em 17 de outubro.

A ideia é que o grupo toque cerca de 30 músicas de um repertório que vem sendo construído desde 1982, quando a banda lançou a sua primeira música, "Distração".

Ao total, "Eu Tive um Sonho" terá dez apresentações, e o cronograma também contemplará as cidades de São Paulo, Belo Horizonte, Salvador, Brasília, Recife, Fortaleza, Porto Alegre e Curitiba, nessa ordem.