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Voltou!

Kid Abelha volta e anuncia turnê 'Eu Tive um Sonho', depois de 13 anos de hiato

Banda inicia apresentações em junho, no Rio de Janeiro
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 13 de Abril de 2026 às 11:12

Kid Abelha volta e anuncia turnê 'Eu Tive um Sonho'
Kid Abelha volta e anuncia turnê 'Eu Tive um Sonho' Crédito: Reprodução/Instagram/@livenationbr
A banda Kid Abelha voltará a se apresentar após treze anos de hiato. Entre junho e outubro, o grupo circulará pelo Brasil com a turnê "Eu Tive um Sonho", e a informação foi divulgada neste domingo no programa Domingão com Huck, da Globo.
O primeiro show que reunirá a vocalista Paula Toller, o saxofonista George Israel e o guitarrista Bruno Fortunato acontecerá em 12 de junho na Farmasi Arena, no Rio de Janeiro, onde a banda foi criada. O destino final da turnê será Florianópolis, onde o Kid Abelha se apresenta na Arena Opus em 17 de outubro.
A ideia é que o grupo toque cerca de 30 músicas de um repertório que vem sendo construído desde 1982, quando a banda lançou a sua primeira música, "Distração".
Ao total, "Eu Tive um Sonho" terá dez apresentações, e o cronograma também contemplará as cidades de São Paulo, Belo Horizonte, Salvador, Brasília, Recife, Fortaleza, Porto Alegre e Curitiba, nessa ordem.
Os ingressos estarão à venda a partir desta segunda-feira (13), às 10h, na plataforma Ticketmaster.

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